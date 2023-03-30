В Крупском районе собираются высадить более 300 деревьев за эту весну

Новости Беларуси. Более 300 деревьев высадят в Крупском районе этой весной. Здесь начаты масштабные работы по благоустройству. Основное внимание – местам общего пользования, лесным массивам и зонам отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проводятся субботники. В них принимают участие не только сотрудники системы ЖКХ, но и активные местные жители. Уборка мусора, придворовых территорий, обрезка и омоложение деревьев – спектр выполняемых работ широк. В апреле запланировано озеленение города, саженцы уже подготовлены.

Евгений Тишкевич, заместитель директора КУП «Жилтеплострой»:

На сегодня именно в благоустройстве работают 30 человек, которые занимаются именно благоустройством. За ними закреплена специализированная техника. Благоустройство работает круглосуточно. Большое внимание сейчас будем уделять именно наведению порядка по всему району.