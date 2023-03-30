Прямой эфир

В Первомайском районе провели конкурс юных инспекторов дорожного движения

30 марта 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полторы сотни юных инспекторов дорожного движения из Первомайского района приняли участие в конкурсе «Зеленая волна», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Первомайском районе провели конкурс юных инспекторов дорожного движения-1

Ребятам необходимо было продемонстрировать знания как в тестовой, так и игровой форме. Участники отвечали на вопросы викторины и проходили маршрут со знаками и разметкой на велосипеде.

В Первомайском районе провели конкурс юных инспекторов дорожного движения-4

Важный этап – оказание первой медицинской помощи. Организаторы смоделировали для участников ситуации из реальной жизни. По традиции в Первомайском районе конкурс проводится в 191-й школе.

В Первомайском районе провели конкурс юных инспекторов дорожного движения-7

Татьяна Алешина, заведующая отделом по основной деятельности Центра дополнительного образования детей и молодежи «АРТ»:
191-я школа  мы с ней сотрудничаем не первый год. Она является базой для проведения этого конкурса. Здесь у нас проводятся различные этапы, школа нас всегда хорошо принимает. У нас есть договоренность определенная, есть специалисты, которые нам помогают. Это рядом с метро и наиболее удобно для команд, которые сюда прибывают.

В Первомайском районе провели конкурс юных инспекторов дорожного движения-10

Милана Белановская, ученица школы № 191:
До этого конкурса я очень боялась ездить на велосипеде с большой скоростью. Мне показали, как правильно это делать, через какие препятствия правильно переезжать, через какие препятствия я не могу переезжать.

В Первомайском районе провели конкурс юных инспекторов дорожного движения-13

Команда-победитель представит Первомайский район уже на городском этапе. Он состоится 18 апреля.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Правила дорожного движения # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ответственность колоссальнейшая». Наталья Эйсмонт рассказала, как проходит подготовка к Посланию Президента
30 марта 2023 13:37

«Ответственность колоссальнейшая». Наталья Эйсмонт рассказала, как проходит подготовка к Посланию Президента

Пиневич: «У нас очень хорошие показатели младенческой смертности, детской смертности»
30 марта 2023 13:35

Пиневич: «У нас очень хорошие показатели младенческой смертности, детской смертности»

В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды
30 марта 2023 13:35

В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды