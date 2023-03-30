В Первомайском районе провели конкурс юных инспекторов дорожного движения

Новости Беларуси. Полторы сотни юных инспекторов дорожного движения из Первомайского района приняли участие в конкурсе «Зеленая волна», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребятам необходимо было продемонстрировать знания как в тестовой, так и игровой форме. Участники отвечали на вопросы викторины и проходили маршрут со знаками и разметкой на велосипеде.

Важный этап – оказание первой медицинской помощи. Организаторы смоделировали для участников ситуации из реальной жизни. По традиции в Первомайском районе конкурс проводится в 191-й школе.

Татьяна Алешина, заведующая отделом по основной деятельности Центра дополнительного образования детей и молодежи «АРТ»:

191-я школа – мы с ней сотрудничаем не первый год. Она является базой для проведения этого конкурса. Здесь у нас проводятся различные этапы, школа нас всегда хорошо принимает. У нас есть договоренность определенная, есть специалисты, которые нам помогают. Это рядом с метро и наиболее удобно для команд, которые сюда прибывают.

Милана Белановская, ученица школы № 191:

До этого конкурса я очень боялась ездить на велосипеде с большой скоростью. Мне показали, как правильно это делать, через какие препятствия правильно переезжать, через какие препятствия я не могу переезжать.