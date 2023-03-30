«Чувствуешь себя муравьишкой». Журналистов союзных и российских СМИ пригласили на БелАЗ
Сотрудничество в информационном пространстве, укрепление рабочих контактов и обмен опытом. Большой пресс-тур союзных СМИ ко Дню единения народов Беларуси и России продолжается. Сегодня, 30 марта, журналисты порядка 20 изданий ознакомились с работой настоящего производственного гиганта – БелАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и другой техники спецназначения. Продукция завода хорошо известна далеко за пределами нашей страны и уверенно занимает лидирующие позиции. Основной партнер компании – Россия.
В 2022 году мы поставили на союзный рынок почти 850 карьерных самосвалов, а общая сумма сделки исчисляется сотнями миллионов долларов. Тесное сотрудничество наших стран позволило БелАЗу выпускать машины практически полностью из отечественных комплектующих.
Алексей Грачев, заместитель генерального директора БелАЗ по стратегическому развитию и корпоративному управлению:
Сегодня у нас есть несколько значимых проектов, которые находятся на разных стадиях испытания, которые мы в ближайшее время готовы будем представить уже в эксплуатации. Один из таких проектов в самом популярном сегменте грузоподъемности (90 тонн), перспективном и для нас, и для горной местности направлении, – это машина с газо-турбинным двигателем. Производитель этого двигателя – завод из Российской Федерации, из Калуги.
Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзное вече»:
Каждый раз поражаюсь и моделям, и размаху производства этих машин, когда чувствуешь себя маленьким муравьишкой на фоне этих гигантов. И ты понимаешь, какую тяжелую работу они выполняют. Каждый раз мы видим новые модели: на электричестве, какие-то троллейбусные рельсы у них появляются. Я просто вижу, что, несмотря ни на какие санкции, БелАЗ развивается и едет в светлое будущее.
За эту неделю российские и белорусские журналисты смогли своими глазами увидеть, как работают программы Союзного государства в сферах здравоохранения и космоса. Беларусь и Россия заинтересованы в развитии интеграционных отношений не только в экономике и промышленности, но и в информационной сфере. Сейчас перед Союзным государством стоит задача по созданию единого медиапространства, которое необходимо в условиях сложной политической обстановки в мире.
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