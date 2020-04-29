Мотульский о данных в Интернете про коронавирус: «Каждый человек должен иметь культурный информационный иммунитет»

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

В нашей профессии есть такое понятие, как информационный шум. И при поиске иногда высыпаются сотни тысяч каких-то источников. И как выбрать главный? Вот наш Президент несколько раз говорил о культурном иммунитете нашей страны и наших людей. Вот каждый человек у себя должен иметь этот культурный информационный иммунитет – кому верить и кому не верить.

И общаясь с коллегами-врачами, даже не в социальных сетях, а просто в Интернете, появляется информация – заключение таких-то врачей и 10-15 фамилий. Я набрался смелости и спросил: «А вот кого-то из них ты знаешь?» «Нет». Надо верить авторитетным источникам и верить авторитетным людям.

В современном информационном мире мы не закроем Интернет, мы не закроем телеграм-каналы, мы не закроем Сеть – этого не надо. Надо просто, чтобы каждый человек у себя имел вот этот стержень, систему ценностей, и знал, кому стоит доверять, а кому – ну, почитать и воспринять это под настроение, как говорится.