Вадим Боровик: «Эти телеграм-каналы напоминают боевые листки. Они провоцируют»

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Вот они шутят там – сказал Лукашенко, что не будет, чего есть. А действительно, давайте сегодня не посеем, не подоим коровку»

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:

Правильно, когда Преображенский говорил, когда была только революция, он говорил: «Не читайте по утрам советских газет – будет лучше пищеварение». Почему? Были боевые листки ещё. Вот эти телеграм-каналы напоминают боевые листки. Они провоцируют. И это всё отражение не только работы системы здравоохранения, в принципе – социальной и государственной системы. Насколько эффективно она способна справляться с кризисами. Но мы с вами должны понимать, что это отражается ещё и на экономике, и меняются поведенческие привычки потребителя. Вот мир – абсолютно правильно после этой эпидемии, если она затянется, он абсолютно таким же не будет.

Сегодня тысячи потребителей, которые никогда не знали, что такое интернет-магазин, что такое электронная доставка и прочее. Сегодня – вот семь дней он позаходил, завтра он уже не пойдёт в гипермаркет, когда это всё закончится. Потому что он уже научился. И это удобно – на кнопку нажал. И целые сферы и отрасли будут формироваться новые. Здесь многие лоббируют свои интересы. То есть онлайн-кинотеатры, ещё какие-то сферы. То есть они лоббируя, разжигая какую-то статью, проплачивая. Хотя, вот браслет, с которым ты будешь бегать, и у тебя будет всё работать. От мужского здоровья до детородной функции. Понимаете? Это то же самое. Шутим, шутим, а это то же самое.

Если мне надо сегодня сформировать в Сети большой поток себе потребителей, я разожгу тему: «Куда ты пойдёшь в магазин? Там же будет опасно». И прочее. Поэтому нужно понимать, что экономика меняется. Наш Парк высоких технологий должен держать руку на пульсе. Мы должны сегодня в эту сферу внедрять. Мы должны, борясь с болезнью, осваивать новые отрасли и зарабатывать.