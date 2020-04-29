Ондатра поселилась в пруду в Минске

Новости Беларуси. Ондатра поселилась практически в центре Минска. Она облюбовала один из прудов Слепянской водной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К берегу зверёк выплывает из труб под мостом на улице Парниковой. Социальная дистанция животное не беспокоит. Оно настолько занято, что, похоже, не обращает никакого внимания на людей.

Медлительная на суше, ондатра хорошо плавает и прекрасно ныряет, питается, в основном, водяной растительностью. Как раз сейчас у них наступает период размножения.