Прямой эфир

Ондатра поселилась в пруду в Минске

29 апреля 2020 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ондатра поселилась практически в центре Минска. Она облюбовала один из прудов Слепянской водной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ондатра поселилась в пруду в Минске -1

К берегу зверёк выплывает из труб под мостом на улице Парниковой. Социальная дистанция животное не беспокоит. Оно настолько занято, что, похоже, не обращает никакого внимания на людей.

Ондатра поселилась в пруду в Минске -4

Медлительная на суше, ондатра хорошо плавает и прекрасно ныряет, питается, в основном, водяной растительностью. Как раз сейчас у них наступает период размножения.

Ондатра поселилась в пруду в Минске -7

Это животное было завезено в СССР из Северной Америки ради ценного меха и активно расплодилось в водоемах Беларуси, предпочитая мелководье и берега, покрытые густой растительностью.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дезинфекция подъездов: как часто должны проводить и куда обращаться, если не делают
29 апреля 2020 09:02

Дезинфекция подъездов: как часто должны проводить и куда обращаться, если не делают

Военные химики провели дезинфекцию в поликлинике №1 и Минской центральной районной больнице
29 апреля 2020 08:34

Военные химики провели дезинфекцию в поликлинике №1 и Минской центральной районной больнице

Как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно? Анонс «В обстановке мира»
29 апреля 2020 08:20

Как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно? Анонс «В обстановке мира»