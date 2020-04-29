Макарина-Кибак о врачах и коронавирусе: «Спасли, обрадовались, сняли шапочку, очки. И потом начинаем говорить»

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:

Есть у врачей такой факт – это подтверждённый факт. Ты вначале делаешь, особенно врачи-хирурги, ты вначале молча всё делаешь: твоя задача – спасти жизнь. Одному – организовать её спасение, другому –конкретно сделать, третьему – подготовить почву для этого, а потом мы уже обсуждаем. Спасли, обрадовались, сняли шапочку, очки – кто, что. И потом начинаем говорить.

И самое главное то, что в самом начале вся работа была организована, и мы уже с вами, всё-таки, начало работы мы уже можем оценивать. Потому что всё четко, слаженно, каждый на своём месте, каждая показала. А поговорим мы потом.

Может быть, оно где-то, на самом деле, такое и было, но мне кажется, что это доверие восстановлено. Мы научимся и говорить, а потом все расскажем.