Дезинфекция подъездов: как часто должны проводить и куда обращаться, если не делают

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО «Минское городское жилищное хозяйство» – Анастасия Воробьева. Как проводится дезинфекция подъездов в жилых домах и что подлежит обработке? Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

На сегодняшний день разработан регламент проведения дезобработки подъездов многоквартирных жилых домов. Этим регламентом определена обработка тех поверхностей, которые люди трогают руками – это входные двери в подъезды, домофонные системы, лифтовые кабины с кнопочным табло, поручни в местах общего пользования, почтовые ящики и клапаны мусоропровода.

На сегодняшний день в каждом подъезде размещены графики уборки и дезобработки. Если у жителей возникают вопросы по уборке и дезобработке, в графиках указан номер телефона мастера либо заместителя директора по благоустройству, который отвечает за данный подъезд. Можно обратиться с вопросом по данному телефону либо позвонить на единый номер 115.

Как жильцам проверить качество уборки? На что обращать внимание? Анастасия Воробьева:

В первую очередь, качество выполнения работ проверяет служба заказчика – это ЖКХ районов, но проверить достаточно сложно, потому что специфика выполнения работ такова, что после проведения обработки в течение 10-15 минут практически не слышно в подъезде запаха ни хлорки, ни дезинфицирующего средства. Поэтому при визуальном осмотре, если у жителей возникают вопросы, они могут обратиться по тем телефонам, которые я раньше сказала.