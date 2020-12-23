Авторское право в интернете. Как правильно использовать чужие материалы и защитить свои?

Сегодня интернет и соцсети подобны бумажным ежедневникам, которые мы использовали лет 10 назад. Пользователи Всемирной паутины первыми узнают, что у нас на завтрак и какие планы на день. На личной странице мы часто делимся своими фотографиями или, например, стихами собственного сочинения. Нередки случаи, когда наше произведение искусства заимствуют без нашего разрешения, или, как любят говорить в Сети, плагиатят. Давайте разберемся в вопросах авторского права. Александр Костюкевич, юрист:

Если касается авторского права, мы должны понимать, какие нормативные акты регулируют, в данном случае это Гражданский кодекс, Закон «Об авторском праве и смежных правах». Гражданский кодекс говорит, есть ли у нас результаты интеллектуальной собственности, также есть, например, средства индивидуализации участников гражданского оборота. Например, фирменные наименования, товарные знаки, географические названия.

Гипотетически, авторское право распространяется на любое произведение искусства или контент, который создан творческим трудом. Необходимо также помнить, что идея, мысль, замысел не являются объектами авторского права. Оно распространяется только на конкретную форму произведения. Александр Костюкевич:

У нас есть авторы, им принадлежат личные неимущественные права, это, например, право авторства. Если мы создали объект, опубликовали или нет – неважно, но если в объективной форме это произведение либо результат творческой деятельности существует, то уже мы являемся авторами.

Автору принадлежат права двух типов: имущественные – право использовать произведение и запрещать его использовать другим, и неимущественные – право считаться автором произведения, требовать указания своего имени. Александр Костюкевич:

Право неимущественное автора сохраняется бессрочно, даже после смерти. Если Моцарт сочинил симфонию, то он уже после смерти будет являться ее автором. Что же касается имущественных прав, то они могут быть переданы. Например, в рамках договора уступки исключительных прав, когда передаются все права. Также могут авторы заключать лицензионные договоры: исключительные, неисключительные – это все уже регулируется законом. В некоторых случаях они подлежат государственной регистрации.

Если вы разместили в интернете ссылку на видеоролик либо фильм, это не считается распространением и нарушением авторского права. А вот если опубликовать полноценный фильм, видеоролик или стихотворение, за такое вполне могут привлечь к административной ответственности. Александр Костюкевич:

В частности статья 9.21 предусматривает ответственность за присвоение авторства, принуждение к соавторству, распространение контрафактной продукции, хранение с целью распространения. Третья часть статьи этой предусматривает ответственность за распространение и иное нарушение авторского права.