Гомель отмечает годовщину с момента основания
Годовщину с момента основания отмечает 14 сентября Гомель. 882 года исполнилось областному центру. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к братской могиле, где покоятся защитники Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравить город над Сожем и его жителей приехали делегации городов-побратимов, представители из России, Сербии, Азербайджана, Китая и Казахстана. Гостей принимали во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Как отметил председатель Гомельского горисполкома, в непростой политической и экономической обстановке необходимость диалога между народами и странами многократно увеличилась. Современный Гомель – это развитый производственный комплекс.
Предприятия успешно функционируют, строятся новые микрорайоны и открываются современные социальные объекты. Город занимает ведущие позиции среди областных центров. Годовой объем промышленного производства предприятий составляет 2,5 миллиарда долларов. Расширяется и международное сотрудничество. Установлены побратимские отношения с более чем 30 городами. Сегодня подписаны соглашения о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества.
Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:
Сегодня мы с четырьмя городами подписали детализацию планов сотрудничества. Детализировали в виде конкретных мероприятий. Что всегда говорит глава государства. Конкретный план, конкретные действия и конкретный результат. И мы сегодня это зафиксировали. И будем планово идти по этим направлениям.
Юрий Парахин, мэр города Орла (Россия):
Очень престижно быть побратимом с городом Гомель. Как мы знаем, город Гомель – второй, по сути, по величине город Беларуси. С глубокой историей, крупными экономическими связями. Безусловно, для города Орла очень важно иметь в партнерах такого побратима.
Праздничные мероприятия в честь Дня города проходят во всех районах Гомеля. Сотни гостей собрались на площади Ленина, чтобы посмотреть на стилизованный парад техники и шествие участников «Сожскага карагода». Здесь же все желающие могут отведать блюда национальной кухни и принять участие в фестивале цветов. Вечером жителей и гостей ждет яркое шоу на набережной Сожа.