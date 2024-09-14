Гомель отмечает годовщину с момента основания

Годовщину с момента основания отмечает 14 сентября Гомель. 882 года исполнилось областному центру. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к братской могиле, где покоятся защитники Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить город над Сожем и его жителей приехали делегации городов-побратимов, представители из России, Сербии, Азербайджана, Китая и Казахстана. Гостей принимали во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Как отметил председатель Гомельского горисполкома, в непростой политической и экономической обстановке необходимость диалога между народами и странами многократно увеличилась. Современный Гомель – это развитый производственный комплекс.

Предприятия успешно функционируют, строятся новые микрорайоны и открываются современные социальные объекты. Город занимает ведущие позиции среди областных центров. Годовой объем промышленного производства предприятий составляет 2,5 миллиарда долларов. Расширяется и международное сотрудничество. Установлены побратимские отношения с более чем 30 городами. Сегодня подписаны соглашения о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества.