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Контрольные стрельбы – военные 11-й отдельной мехбригады проходят проверку боеготовности

13 февраля 2026 13:40
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Ключевая особенность этого этапа внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил – широкая география. Учебные задачи выполняются одновременно сразу в нескольких областях. Это подчеркивает комплексный характер контрольных мероприятий и готовность армии оперативно реагировать на любые вызовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экзамен держат и военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Сегодня у них контрольные стрельбы.

Контрольные стрельбы – военные 11-й отдельной мехбригады проходят проверку боеготовности-2

Галина Буро, корреспондент:
Дрожь земли на полигоне с самого утра. Стрельбы из всех видов оружия у 11-й механизированной бригады. Задача военнослужащих – продемонстрировать скорость и меткость. Усложняет экзамен погода. Сырость и туман. Но это даже плюс. Тяжело в учении – легко в бою.

Контрольные стрельбы – военные 11-й отдельной мехбригады проходят проверку боеготовности-4

Громко, четко, метко. На полигоне БМП и артиллерия. Команда «огонь», задача – поразить и мишени, и цели по координатам оператора БЛА. Личный состав демонстрирует навыки и в индивидуальных зачетах: пулемет, гранатомет, автомат. Стрельба на скорость. Без скидки по гендерному фактору. На поле боя все равны.

В последние годы нормативы стрельбы в армии усложнились. Учитывается опыт современных вооруженных конфликтов. Сегодня активно используются различные вариации движущихся мишеней, в том числе с эффектом внезапного появления, а также ведение боя в здании. Настало время оценить эффект.

Контрольные стрельбы – военные 11-й отдельной мехбригады проходят проверку боеготовности-6

Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Мы сегодня наблюдали стрельбу из штатного вооружения наших военнослужащих, таких как: пулемет Калашникова, автомат Калашникова, РПГ-7, пистолет Макарова, АГС-17 «Пламя». Как военнослужащие срочной службы, так и офицеры владеют уверенно своим штатным оружием. На всех направлениях показан достаточно уверенный результат.

Подробности в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Неверовский

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