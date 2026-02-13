Контрольные стрельбы – военные 11-й отдельной мехбригады проходят проверку боеготовности

Ключевая особенность этого этапа внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил – широкая география. Учебные задачи выполняются одновременно сразу в нескольких областях. Это подчеркивает комплексный характер контрольных мероприятий и готовность армии оперативно реагировать на любые вызовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экзамен держат и военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Сегодня у них контрольные стрельбы.

Галина Буро, корреспондент: Дрожь земли на полигоне с самого утра. Стрельбы из всех видов оружия у 11-й механизированной бригады. Задача военнослужащих – продемонстрировать скорость и меткость. Усложняет экзамен погода. Сырость и туман. Но это даже плюс. Тяжело в учении – легко в бою.

Громко, четко, метко. На полигоне БМП и артиллерия. Команда «огонь», задача – поразить и мишени, и цели по координатам оператора БЛА. Личный состав демонстрирует навыки и в индивидуальных зачетах: пулемет, гранатомет, автомат. Стрельба на скорость. Без скидки по гендерному фактору. На поле боя все равны.

В последние годы нормативы стрельбы в армии усложнились. Учитывается опыт современных вооруженных конфликтов. Сегодня активно используются различные вариации движущихся мишеней, в том числе с эффектом внезапного появления, а также ведение боя в здании. Настало время оценить эффект.