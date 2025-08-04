Очередной рубеж взят! В Беларуси намолочено три миллиона тонн зерна

Очередной рубеж взят! 4 августа вес республиканского каравая превысил три миллиона тонн. Таковы оперативные данные Минсельхозпрода. С установлением благоприятной погоды белорусские хлеборобы заметно нарастили темпы: всего два дня потребовалось комбайнерам, чтобы отправить в закрома новый миллион тонн зерна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Минской области внесли в общую копилку более 600 тысяч тонн. Без малого 900 тысяч на счету Брестских. Гродненский регион намолотил почти 700 тысяч тонн зерна, 215 – Витебский. А в хозяйствах Могилевской и Гомельской областей собрали 332 и 380 тысяч тонн золота полей соответственно. По стране убрано уже более 600 тысяч гектаров полей с зерновыми и зернобобовыми без учета кукурузы, гречихи и проса. И хотя погода внесла свои коррективы в уборочную, усложнив задачу аграриям, эффект от обильных дождей – положительный.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На текущий момент урожайность порядка 42 центнеров в целом по стране. Это вполне ожидаемый результат, так как наряду с негативными последствиями выпадения осадков позволило зерновым культурам сформировать более достойный урожай и более полновесное зерно. Если оценивать с текущим, то есть по дате календарной, то практически на 20 % урожай выше. Но учитывая то, что объемы уборки не соотносятся, то с уверенностью можем констатировать, что порядка 15 % прибавка урожая будет. Госзаказ – это небольшая часть, порядка 15 % от валового сбора зерна, а если урожай выше и еще меньше, поэтому госзаказ в любом случае будет выполнен в полном объеме.

Вместе с тем в хозяйствах Беларуси продолжается заготовка качественных кормов для животноводства. План по сенажу выполнен почти на 80 %. Запасы сена к этому дню составляют 295 тысяч тонн. Завершается в стране и второй укос трав. Сочного корма заготовлено уже более трех миллионов тонн.