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Мощность заводов упала в 5 раз. Рассказываем, что происходило с промышленностью в суровых 90-х

27 сентября 2024 18:57
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Мощность заводов упала в 5 раз. Рассказываем, что происходило с промышленностью в суровых 90-х-1

Юлия Мычка, корреспондент:
В конце 80-х Беларусь называли «сборочным цехом» Советского Союза. Но страна не застыла в прошлом. Она преодолела вызовы и стала сильнее. И сегодня не только собирает, но и создает. За годы независимости мы сформировали свою индустрию, полную сил и энергии. Сегодня белорусская промышленность – это не просто заводы и фабрики, а мощный двигатель экономики. Беларусь производит не только то, что нужно ей самой, но и то, что нужно миру. Делает ставку на инновации, технологии и качество! 

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Чтобы в полной мере оценить путь который прошла наша промышленность, нужно оглянуться. В начале 1990-х годов Беларусь, как и многие другие республики бывшего СССР, оказалась перед пугающей реальностью: пустые прилавки, талоны и купоны, прогрессирующая безработица... Страна оказалась на распутье, не зная, как выжить в новых условиях.

Мощность заводов упала в 5 раз. Рассказываем, что происходило с промышленностью в суровых 90-х-3

Игорь Цыганков, старший преподаватель кафедры оборудования и технологии сварочного производства Белорусско-российского университета:
Первое, о чем думали люди, это о пропитании, как накормить детей и как их одеть. Приходилось заниматься и огородничеством, другого выхода не было. Питались картошкой и селедкой в основном. 

Мощность заводов упала в 5 раз. Рассказываем, что происходило с промышленностью в суровых 90-х-5

Промышленный гигант на окраине Могилева, который еще недавно обеспечивал подъемными машинами весь Союз, изготавливал лифты для космодрома Байконур и подъемники для ракетных шахт в те голодные годы вынужден был переключиться на производство электрокультиваторов и прицепов к легковым машинам. Гарантированный пакет заказов на 13 тысяч лифтов в год в одночасье оказался невостребованным.

Подробности в видео

# Государственная политика # Юлия Мычка # Завод

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