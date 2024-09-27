Мощность заводов упала в 5 раз. Рассказываем, что происходило с промышленностью в суровых 90-х

Юлия Мычка, корреспондент:

В конце 80-х Беларусь называли «сборочным цехом» Советского Союза. Но страна не застыла в прошлом. Она преодолела вызовы и стала сильнее. И сегодня не только собирает, но и создает. За годы независимости мы сформировали свою индустрию, полную сил и энергии. Сегодня белорусская промышленность – это не просто заводы и фабрики, а мощный двигатель экономики. Беларусь производит не только то, что нужно ей самой, но и то, что нужно миру. Делает ставку на инновации, технологии и качество!

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну!

Чтобы в полной мере оценить путь который прошла наша промышленность, нужно оглянуться. В начале 1990-х годов Беларусь, как и многие другие республики бывшего СССР, оказалась перед пугающей реальностью: пустые прилавки, талоны и купоны, прогрессирующая безработица... Страна оказалась на распутье, не зная, как выжить в новых условиях.