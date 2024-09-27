Лукашенко подарили картину, сгенерированную нейросетью

Разговор на равных. Без формализма и фальши. Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Очередной «диалог поколений» состоялся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители технических вузов столицы. С молодежью в нашей стране связаны особые ожидания. Это Александр Лукашенко отмечал не раз. Именно им предстоит продолжать строить и развивать суверенную Беларусь.

К слову, открытость добавлена еще вовлеченность. Это и есть консолидация поколений и страны в целом. И какие бы искусственные фантазии не замещали человека, Беларусь была, есть и будет страной мощи и гармонии.