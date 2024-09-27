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Лукашенко подарили картину, сгенерированную нейросетью

27 сентября 2024 18:52
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Разговор на равных. Без формализма и фальши. Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Очередной «диалог поколений» состоялся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители технических вузов столицы. С молодежью в нашей стране связаны особые ожидания. Это Александр Лукашенко отмечал не раз. Именно им предстоит продолжать строить и развивать суверенную Беларусь.

К слову, открытость добавлена еще вовлеченность. Это и есть консолидация поколений и страны в целом. И какие бы искусственные фантазии не замещали человека, Беларусь была, есть и будет страной мощи и гармонии.

Лукашенко подарили картину, сгенерированную нейросетью-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зубра хочешь мне подарить?
– Да!
Картину, которую наш студент нарисовал с помощью нейросети. Дал ей задачу представить Беларусь, технологию и символ. И как видите, получилась вот такая композиция.

Лукашенко подарили картину, сгенерированную нейросетью-4

– Так отдадите мне ее?
– Конечно!
– Спасибо!

# Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Подарки Президенту Беларуси

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