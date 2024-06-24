Их детство закончилось в 1941-м! Воспоминания узника фашистских концлагерей Анатолия Губского

В годы Великой Отечественной войны было убито и искалечено множество ни в чем не повинных людей. Пострадали в том числе дети. Многие из них оказались в концентрационных лагерях. Те, кому удалось выжить, до сих пор вспоминают эти дни со слезами на глазах. Белорусы помнят те страшные годы войны, осуждают фашизм во всех его проявлениях и делают все возможное, чтобы подобное на нашей земле никогда не повторилось. Об украденном детстве одного из узников фашистских концлагерей – в репортаже Алены Жиборт в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детство, украденное войной. В 1941-м, когда началась Великая Отечественная, Анатолию Губскому было всего 5, но то 22 июня он помнит до сих пор. Даже будучи ребенком, быстро понял, что истребители в небе – не просто самолетики. Во время оккупации мальчик вместе с сестрами и мамой жили у бабушки с дедушкой в Бобруйске. В 1944-м, когда уже началась операция по освобождению Беларуси, они попали в концентрационный лагерь.

Анатолий Губский, узник концлагерей Великой Отечественной войны:

Первый лагерь был (город не помню) где-то в Польше, нас выгрузили, там они загнали нас, продержали недолго. Почему – потому что наступление шло очень быстро.

Кроме места для несчастных людей, остававшихся в руках захватчиков, ничего не менялось. Где бы они ни остановились, везде были страх, голод и смерть. Дни были наполнены унижениями и издевательствами. В холодных грязных бараках, рассказывает Анатолий Губский, ютились белорусы, русские, украинцы и поляки. Общая беда объединила. Помогая друг другу, вместе они справлялись с выпавшим на их долю испытанием. В марте 1945-го пришли освободители. Вспоминая тот день, Анатолий Губский не сдерживает слез.