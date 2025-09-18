Сварочные терминаторы – почему «Могилёвтрансмаш» инвестирует 2 млн долларов в умные машины?
Не отстают от аграриев с торговлей и наши промышленные предприятия. Здесь совершенствуют работу фактически в режиме нон-стоп – модернизируют производства, повышают эффективность и качество, а значит, и конкурентоспособность продукции.
По пути внедрения технологических инноваций идет и «Могилевтрансмаш». Сейчас завод переживает масштабную перезагрузку, которая рассчитана на 5 лет. Ставка на индустрию 4.0 – это промышленная революция нового поколения для инклюзивного и устойчивого развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках перспективного проекта на «Могилевтрансмаше» уже заработали первые автоматизированные сварочные комплексы.
Как умные машины меняют производство? – выясняла Юлия Мычка.
Что, если главный дефицит на современном заводе – не станки и не деньги, а человеческие руки? Умные, опытные, но которых катастрофически не хватает. Именно с этим вызовом столкнулся завод «Трансмаш», когда потребовалось резко нарастить выпуск мощной техники. 200 сварщиков уже работали на пределе, выпуская 320 машин в месяц. Чтобы поднять эту планку, необходимо было решение уровня прыжка в будущее. И его нашли.
Решение – миллионные инвестиции в самых передовых «сотрудников», которые не устают, не ошибаются и работают с ювелирной точностью. В сварочно-сборочном цеху, где рождается «скелет» каждой машины, теперь живут шесть промышленных роботов. Четыре уже в работе, и первая продукция с их участием уже сошла с конвейера. Еще два самых мощных проходят финальную отладку.
Сергей Лукашов, заместитель главного инженера завода «Могилевтрансмаш» предприятия МАЗ:
Роботы нам позволили как повысить производительность, сэкономить тех же недостающих сварщиков, так и значительно улучшить качество сварных соединений. Ведь робот варит с постоянной скоростью на постоянных режимах, в отличие от человека, который может устать, ошибиться, допустить какой-то дефект. У робота же этого нету. Швы красивые, без дефектов, соответствуют всем требованиям конструкторской документации.
Могилевские терминаторы – не универсальные солдаты, а индивидуальный заказ, созданный под конкретные задачи завода. Они трудоспособны, но привередливы: от коллег-людей требуют безупречного качества заготовок. Чтобы подружить их с производством, конструкторам пришлось практически заново разработать целые платформы. Роботизированные комплексы – это глубокая модернизация всего процесса стоимостью в 2 миллиона долларов. И это – новая реальность «Трансмаша».
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