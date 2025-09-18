Сварочные терминаторы – почему «Могилёвтрансмаш» инвестирует 2 млн долларов в умные машины?

Не отстают от аграриев с торговлей и наши промышленные предприятия. Здесь совершенствуют работу фактически в режиме нон-стоп – модернизируют производства, повышают эффективность и качество, а значит, и конкурентоспособность продукции.

По пути внедрения технологических инноваций идет и «Могилевтрансмаш». Сейчас завод переживает масштабную перезагрузку, которая рассчитана на 5 лет. Ставка на индустрию 4.0 – это промышленная революция нового поколения для инклюзивного и устойчивого развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках перспективного проекта на «Могилевтрансмаше» уже заработали первые автоматизированные сварочные комплексы.