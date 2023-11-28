Чем живут минские пенсионеры? Институт социологии НАН провёл исследование

Институт социологии Национальной академии наук провел исследование среди пожилой части населения и выяснил, чем сегодня живут столичные пенсионеры.
Институт социологии Национальной академии наук провел исследование среди пожилой части населения и выяснил, чем сегодня живут столичные пенсионеры.
Николай Сухотский, заместитель директора по научной и инновационной работе Института социологии НАН Беларуси:
Мы спрашивали различные аспекты жизни. Конечно же, это социальное самочувствие, материальное положение, досуг, источники информации, и нас еще интересовала социальная активность. То есть клубы для пожилых людей, чем занимаются в целом минчане пожилого возраста. И какие-то перспективы, которые могут и привлечь в добровольческую деятельность.
Виолетта Шухатович, заведующая отделом социологии социальной сферы Института социологии НАН Беларуси:
Наши исследования проводятся с той целью, чтобы мы видели проблемы, которые волнуют людей. Акцентировать внимание на том или ином аспекте деятельности органов управления города. Я думаю, что такие исследования полезно будет проводить на регулярной основе, потому что наша жизнь меняется и запросы людей меняются.
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