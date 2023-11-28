Как приготовить поленту с грибами и сыром?

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим кукурузную поленту с грибами. Нам понадобится кукурузная крупа, шампиньоны, лавровый лист, чеснок, тимьян, твердый сыр, брынза, молоко, бальзамический уксус и соус.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим кукурузную поленту с грибами. Нам понадобится кукурузная крупа, шампиньоны, лавровый лист, чеснок, тимьян, твердый сыр, брынза, молоко, бальзамический уксус и соус.
Натираем сыр на крупную терку.
Крупно нарезаем шампиньоны – на четыре части. Вместо шампиньонов можно использовать вешенки, белые грибы, шиитаке.
Полента – это измельченное кукурузное зерно.
Берем четыре столовые ложки поленты, лавровый лист, тимьян, добавляем немного растительного масла и зубчик чеснока. Обжариваем в течение 2-3 минут, чтобы специи максимально раскрыли свой вкус.
Полента богата растительным белком и полезна для людей, кто придерживается безглютеновой диеты.
Добавляем воду, перемешиваем. Наливаем молоко. Поленту нужно интенсивно перемешивать, так как она начинает густеть и может пригореть.
Время приготовления поленты зависит от грубости помола. В нашем случае помол не сильно грубый, поэтому блюдо готовится примерно 7 минут при интенсивном кипении и постоянном помешивании.
Добавляем соль и перец. Перемешиваем и снимаем с плиты.
На разогретую сковородку наливаем масло. Выкладываем шампиньоны. Жарим на сильном огне. Добавляем веточки тимьяна, соль, перец, столовую ложку бальзамического уксуса.
В поленту добавляем сыр. Получается сырная кукурузная каша.
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Добавляем соус к грибам. Перемешиваем и приступаем к сервировке блюда.
Выкладываем поленту на центр тарелки. Сверху – грибы. Крошим брынзу крупными кусочками. Последний штрих – добавляем немного зелени тимьяна. Блюдо готово!
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