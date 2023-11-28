Как приготовить поленту с грибами и сыром?

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим кукурузную поленту с грибами. Нам понадобится кукурузная крупа, шампиньоны, лавровый лист, чеснок, тимьян, твердый сыр, брынза, молоко, бальзамический уксус и соус.

Крупно нарезаем шампиньоны – на четыре части. Вместо шампиньонов можно использовать вешенки, белые грибы, шиитаке.

Полента богата растительным белком и полезна для людей, кто придерживается безглютеновой диеты.

Берем четыре столовые ложки поленты, лавровый лист, тимьян, добавляем немного растительного масла и зубчик чеснока. Обжариваем в течение 2-3 минут, чтобы специи максимально раскрыли свой вкус.

Добавляем воду, перемешиваем. Наливаем молоко. Поленту нужно интенсивно перемешивать, так как она начинает густеть и может пригореть.

Время приготовления поленты зависит от грубости помола. В нашем случае помол не сильно грубый, поэтому блюдо готовится примерно 7 минут при интенсивном кипении и постоянном помешивании.

Добавляем соль и перец. Перемешиваем и снимаем с плиты.