Море Геродота – рассказываем про уникальный сплав по реке Припять
С высоты птичьего полета весенние разливы словно отдельная вселенная. Неспроста Припять называют полесской Амазонкой – виды фантастические, характер строптивый. За последние годы спрос на сплавы вырос в разы как среди белорусов, так и иностранцев, рассказали в программе «Путевка BY».
Традиционная кухня, пляжный отдых и рыбалка – побывали в агроусадьбе на берегу Припяти
Есть ощущение, что вы герои приключений, которые отправляются на поиски сокровищ. Нетронутая природа, квесты в виде поваленных деревьев и коряг, живое сафари. Смело бросайте вызов себе, оно того стоит. Южные ландшафты меняются прямо по курсу от пойменных вековых дубрав до ив и ольшанников, от пологих до высоких обрывистых берегов. Этот водный поход и бурю эмоций вы не забудете никогда. Потом вернетесь и повторите.
Оксана Акулич, специалист по туризму нацпарка «Припятский»:
На маршруте есть такой участок сгоревшего леса, похожий на другой мир. Суть пойменных дубрав, их уникальность, почему они могут простоять веками в воде – то есть их корневая система настолько приспособилась к жизни в воде. Сама корневая система такая, как раскидистая.
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Расскажите, есть ли какие-то экстремальные моменты?
Оксана Акулич:
Если, допустим, брать весенние разливы и море Геродота, то, конечно, очень много упавших деревьев, которые можно встретить на пути. Очень много кустарников, через которые нужно проходить. Также у нас есть очень интересный маршрут по притоку Припяти, он называется «Дикая Скрипица». Быстрое течение и очень много поворотов, в которых нужно очень хорошо и красиво вписываться, чтобы тебя не снесло. Там на этом маршруте встречается очень много диких животных, потому что там мы плывем практически через лес. Есть такой маршрут, называется «Ствига лайт» либо «Ствига медиум». Ствига – это приток Припяти. Это сам по себе маршрут такой более легкий. Для новичка, скорее всего, можно даже попробовать Ствигу. То есть это небольшая такая речушка, там небольшое течение.
Не бойтесь покорять море Геродота. В команде опытных профи вы будете как рыба в воде. За пять лет инструкторы уже провели более 150 сплавов. Мониторят погоду, проводят инструктаж, дают спасательные жилеты и сопровождают по всему маршруту.
Анастасия Макеева:
Какие самые экстремальные у вас были сплавы?
Михаил Пасмурцев, специалист по геоинформационным системам нацпарка «Припятский»:
Несколько раз было, когда начиналась гроза, нам нужно было спешно причаливать и пережидать непогоду. Вероятность перевернуться существует только тогда, когда нарушаются правила поведения на воде. Именно люди встают, хулиганят, набирают огромную скорость, очень быстро причаливают либо попадают на какие-то преграды, типа каких-нибудь деревьев.
Кульминация и сок сплава – участок затопленного леса. Посреди раскидистых ив витает эльфийская атмосфера. Кажется, вы за тридевять земель попали в райскую долину, как в знаменитом блокбастере «Круиз по джунглям». Волшебные пейзажи достойны Оскара. Здесь вы еще больше влюбитесь в родную Беларусь. Ваши невероятные рилсы соберут тысячу поклонников. Аромат речной мяты, зеркальное отражение и объятие великанов – меридиан счастья.
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