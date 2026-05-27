Традиционная кухня, пляжный отдых и рыбалка – побывали в агроусадьбе на берегу Припяти
На навигаторе полесская сказка. Такое ощущение, что вы попали в гости к трем богатырям. Колоритные домики в стиле этно, гонтовые крыши – шедевры из дерева. Чудо-агроусадьба на берегу Припяти создана для отдыха в кругу друзей и близких, рассказали в программе «Путевка BY».
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Восхитительные пейзажи, пляжный отдых, рыбалка, охота и традиционная кухня привлекают сюда восторженных туристов. Гости из ближнего и дальнего зарубежья – не редкость. Сменить обстановку и наполниться силами – залог плодотворной жизни. Впечатляет, что возле каждого домика своя выставка старины – музей под небом.
Александр Клеменя, управляющий агороусадьбой:
Собрали везде в местных деревнях на Полесье здесь раритет.
Над полесским лэндом трудились местные мастерские больше трех лет – креативно и на века. Здесь не только территория со знаком вау, но и интерьеры гостевых домиков. Оригинальные мебель, светильники и декор сделаны из дерева, пней и коряг. Удивительная ручная работа и свежее решение. Внутри тепло и уютно. Главное без телефона и интернета – полная перезагрузка и детокс.
Возле каждой избушки есть зона барбекю, где можно поколдовать над уловом и шашлыками. Есть даже беседка с тандыром, так что можете поэкспериментировать с восточной кухней и побаловать своих родных.
Медитативное местечко и речной клуб. Вы только посмотрите на эту панораму. Не надо нам заморских берегов. Золотой загар, чистейшая вода, романтические прогулки на лодках и велосипедах, драйвовые на гидроциклах и квадроциклах, красивые фотосессии и мегарыбалка – формула идеального уикенда.
Александр Клеменя:
Здесь у нас ловится щука, карась, судак, жерех, сом – хищник. Причем такие нормальные экземплярчики – 40, 50 и 60 килограммов вылавливали. Есть у нас лодка с мотором, лодка без мотора, резиновая лодка. Также дети занимаются ловлей припятских устриц.
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Потом как можно эту рыбку приготовить?
Александр Клеменя:
Рыбку запекаем, рыбные котлеты фаршируем.
Подробности в видео.