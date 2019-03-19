Монумент Дружбы в Гомельской области отремонтируют до конца июня

Новости Беларуси. Монумент Дружбы на границах Гомельской, Брянской и Черниговской областей будет отреставрирован. Знаковый для трех стран объект благоустроят по поручению Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Монумент Дружбы на границах Гомельской, Брянской и Черниговской областей будет отреставрирован. Знаковый для трех стран объект благоустроят по поручению Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кто вернёт лоск памятнику единства трёх народов? Рассказываем историю создания и запустения монумента Дружбы
Проектом реконструкции предусмотрен не только ремонт самого монумента, но и благоустройство прилегающей территории. Так, подходы к нему вымостят в стиле орнаментов трех славянских народов, проведут озеленение. Завершить весь процесс планируют до конца июня.
Светлана Кухоцковолец, главный архитектор Гомельской области:
Институтом «Гомельгражданпроект» разработан эскиз. Он находится в стадии утверждения. В ближайшее время будут сделаны данные работы для приведения его в должное состояние.
Монумент Дружбы, который получил в народе название «Три сестры», был воздвигнут в августе 1975-го – в год 30-летия Великой Победы, и явился результатом совместных усилий специалистов Беларуси, России и Украины. Проводимые здесь фестиваль «Славянское единство» и молодежный лагерь «Дружба» более 50 лет были местом притяжения десятков тысяч молодых людей.