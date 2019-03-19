5 факторов, на которые нужно обратить внимание при покупке смартфона: как отличить подделку от оригинала?

В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, как девушка купила новенький смартфон, а ей подсунули подделку. Виктория с нетерпением ждала дня рождения матери, приготовив ей дорогой презент – выбор пал на современный смартфон. Обзвонив с десяток магазинов, девушка нашла вариант, где цены на приглянувшуюся модель не кусались. Продавец Алексей заверил: телефон оригинальный, и предложил в течение дня доставить покупку в любую точку столицы.

Получив заветную коробочку, девушка поспешила поздравить именинницу. А когда женщина решила протестировать электронику, пришла в ужас!

Виктория:

После того как мы активировали телефон, сразу начали проверять связь. Мама позвонила мне по FaceTime. Ни одна из камер не работала. При наборе текста тоже было обнаружено, что я печатаю, а телефон ещё «думает». Мы поставили его на зарядку. Утром я включила телефон, смотрю – он, вообще, не работает. То есть за ночь он так и не зарядился. Виктория внимательно рассмотрела гаджет и ахнула! Невооруженным взглядом было заметно – у нее в руках не что иное, как дешёвая подделка! Бюджетный пластик, бракованная задняя панель и битый идентификационный номер! Разъярённая покупательница тут же связалась с продавцом и потребовала вернуть всё до копейки. Виктория:

Я сказала, чтобы он мне вернул деньги, а я верну товар. На что он мне ответил, что ничего менять не собирается. Поезжайте в сервисный центр. И если что-то с вашим телефоном не так, я могу его заменить на другой. Как выяснилось позже, в спешке Виктория не проверила наличие документов. Ни о каком возврате денег или замене брака продавец и слышать не хотел. Пользуясь беспечностью покупательницы, представитель фирмы наотрез отказался выдать даже кассовый чек.

Алексей, продавец мобильных телефонов:

У вас есть гарантийный талон. Какой чек? На него только гарантийный талон выдаётся. Этот чек ни на что не повлияет. Юристы в шоке: нежелание продавца выдать фискальный документ – первый тревожный звонок и повод усомниться в честности продавца. Дарина Гулюта, заместитель председателя ОО «Городское общество защиты потребителей»: При покупке электронной техники продавец обязан передать потребителю, во-первых, всю необходимую информацию о данном товаре. Во-вторых: передаётся гарантийный талон или технический паспорт. В соответствии с требованием Налогового кодекса, при передаче денег, в обязательном порядке передаётся кассовый чек. На руках у обманутой покупательницы был лишь гарантийный талон. С ним Виктория и направилась в сервисный центр. Вскоре девушка получила заключение: там подтвердили наличие указанных поломок. Но и от этих аргументов продавец поспешил отмахнуться. Девушка обратилась в милицию.

Оперуполномоченный УВД Администрации Заводского района г. Минска:

В данный момент проводится проверка в рамках Уголовного процессуального кодекса в отношении должностных лиц «СД-Голд». В случае если действительно будет доказано, что это неоригинальные телефоны и не новые, то могут устанавливаться признаки состава преступления, предусмотренные статьёй 257 Уголовного кодекса РБ.

Чтобы разобраться, почему так нахамили покупательнице, съёмочная группа программы «Добро пожаловаться» направилась по юридическому адресу магазина. Здесь ничего похожего на фирму наши корреспонденты так и не нашли – сотрудники соседних офисов слышат про неё впервые. Поиски продавца заводят в тупик. Представившись покупателем, звоним по указанным номерам. Корреспондент СТВ:

Хотим заказать айфон-8 на 64ГБ, цвет красный. Написано: оригинал. Тут написано: RFB – это что, вообще, значит? Алексей:

Это восстановленный. Официально восстановленных нет. Их не выпускают ещёе. Специалисты официального сервисного центра, услышав историю Виктории, горестно вздыхают. Для экспертизы мы привезли ту самую модель.

Александр Тарасевич, специалист сервисного центра:

По этому комплекту всё понятно. Если посмотреть на данный телефон, то есть такие субъективные моменты, о которых знаем только мы. Это вес адаптера питания. Он здесь, вообще, ничего не весит. То есть он никакое напряжение не преобразовывает и не спасает никак телефон от перепадов. На оригинальном проводе – более качественный металл. А в этом проводе металл более пористый, что говорит о его отличном качестве от оригинального.

Первое, что бросается в глаза в случае восстановленных телефонов компании «Apple» – это камера. В восстановленном телефоне видно, что зрачок камеры не достаточно чёрный, как в оригинальном. Потому что когда их восстанавливают, стирают антибликовое покрытие. Если мы посмотрим на фронтальную панель телефона, мы увидим, что в телефоне, в котором заменён экран, даже в нашем сервисном центре, цвет его не отличается от кнопки «домой». В этом телефоне цвет экрана отличается от кнопки «домой», что говорит, что он, как минимум, заменён. И здесь стоит очень плохого качества экран. И если сравнить цветопередачу, она в этом телефоне отвратительная, цвета серые, холодные. В телефонном разговоре с корреспондентом программы продавец уверял: официально восстановленных смартфонов этого производителя попросту не существует. А его бизнес – законный. Вот только официальные представители бренда готовы спорить с этим до хрипоты. Александр Тарасевич:

Есть два типа телефонов, которые восстановленные компании «Apple» и те, которые восстановлены вот таким вот путём. Сервисный центр, когда получил материнскую плату с кнопкой «домой» этого телефона. И на основании этого они собрали устройство целиком. И продают его под видом нового. Разобравшись с особенностями работы смартфона, корреспондент программы решается поговорить с директором той самой фирмы. В разговоре с журналистами он настаивает: покупательница знала, что получит на руки не оригинальный, а самопальный телефон.

Алексей, продавец:

Эта девушка покупала этот телефон как восстановленный, никак не новый. Также она была предупреждена, что это восстановленный телефон. От замены она отказалась. Деньги за восстановленный телефон мы не возвращаем, как это прописано в законодательстве. Эти телефоны в Беларусь нелегально ввозятся. На них чеки нельзя выбить никак. Корреспондент СТВ:

То есть, вы подтверждаете, что вы их ввозите в Беларусь нелегально? Алексей:

Так это не секрет. Это все знают: и в милиции, и в налоговой. Все прекрасно знают об этом! Юристы уверяют: шанс вернуть бракованный гаджет у девушки есть.