«Старики, женщины и в основном дети»: память жертв Озаричских лагерей смерти почтили в Беларуси

Новости Беларуси. Ни газовых камер, ни крематория – только холод, болезнь и мучительная смерть в полузамерзшем болоте. 19 марта исполнилось 75 лет со дня освобождения узников Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В память о жертвах этой трагедии у мемориального комплекса собрались сотни людей. Озаричи – один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой войны. Белорусских женщин и детей, словно лабораторных крыс, нацисты использовали для заражения тифом солдат наступающей советской армии.

По официальным данным всего за девять дней озаричского ада погибли 20 тысяч мирных жителей. Всего через лагеря смерти Озаричи, Дерть и Подосинник прошли до 50 тысяч человек.

Геннадий Пархоменко, узник лагеря смерти Озаричи:

Как сейчас стоит перед глазами этот штабель трупов. Метров 18-20, один на одном, высотой примерно – я пацан еще был – где-то до груди. Старики, женщины и в основном дети.

Зинаида Хлебовец, руководитель музея памяти жертв лагеря смерти Озаричи:

Было доказано, что это целенаправленно было сделано. Естественно, что оно было направлено на уничтожение народа.