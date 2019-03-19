«Серьёзные надежды на развитие новых технологий»: Белорусско-китайский исследовательский центр открылся в Минске

Новости Беларуси. Белорусско-китайский исследовательский центр по гражданской защите открылся в Минске. 19 марта он начал работу на базе университета МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные усилия здесь будут направлены на изучение и разработку современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций. В работе задействуют новейшие технологии, будут работать в интернете вещей, с искусственным интеллектом. Так, с помощью программ студенты и преподаватели из двух стран смогут моделировать различные ситуации, изучать риски и вырабатывать меры для предотвращения чрезвычайных происшествий и способы реагирования.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы возлагаем достаточно серьезные надежды на развитие новых технологий. На практике будут разрабатываться как программные комплексы, так и системы безопасности, которые будут потом внедряться и на объектах, и в целом городе. В том числе это будет касаться и транспортной инфраструктуры, и объектов.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси:

Одна из важнейших целей создания центра – взаимодействие по обмену опытом между Китаем и Беларусью в области обеспечения общественной безопасности и управления городами. Насколько я знаю, университет МЧС отличается своими престижными научными достижениями. В этой области есть чему учиться у наших белорусских партнеров.