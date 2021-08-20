Мониторинг цен: во сколько обойдутся сборы первоклассника и какая стоимость формы для старшей школы?

Новости Беларуси. Белорусские профсоюзы помогают родителям в подготовке детей к школе. Ежегодно на эти цели направляют более 6 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание многодетным, малообеспеченным и приемным семьям. А также тем, кто воспитывает детей с инвалидностью. Общереспубликанский мониторинг показал: диапазон цен на школьную форму, обувь и канцелярские принадлежности достаточно большой. Сборы первоклассника обойдутся от 400 рублей до 700. Полная экипировка для старшеклассника потянет в среднем на 600 белорусских рублей.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

По отдельным категориям товаров мы отмечаем рост по сравнению с прошлым годом от 6 до 10 %. Это составляет порядка 100 рублей. Безусловно, Федерация профсоюзов окажет помощь наиболее незащищенным категориям населения: это малообеспеченные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Данная помощь будет оказана из так называемых касс взаимопомощи, которые традиционно используются для помощи членам профсоюза, когда у них возникает трудная жизненная ситуация.