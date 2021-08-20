«Большой разговор с Президентом» в самый пик смотрел каждый третий телезритель

Новости Беларуси. «Большой разговор» с Александром Лукашенко только в прямом эфире посмотрели более 1 400 000 горожан. Это около 20 % городского населения в возрасте старше четырех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пик зрительской активности пришелся примерно на полдень. В это время каждый третий, кто был у телевизора, смотрел разговор Президента с журналистами. Ожидаемо, что резонансные высказывания попали в тренды YouTube. На YouTube-канале СТВ, например, число просмотров достигло 100 тысяч.