Прямой эфир

«Большой разговор с Президентом» в самый пик смотрел каждый третий телезритель

20 августа 2021 15:49
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Новости Беларуси. «Большой разговор» с Александром Лукашенко только в прямом эфире посмотрели более 1 400 000 горожан. Это около 20 % городского населения в возрасте старше четырех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большой разговор с Президентом» в самый пик смотрел каждый третий телезритель-1

Пик зрительской активности пришелся примерно на полдень. В это время каждый третий, кто был у телевизора, смотрел разговор Президента с журналистами. Ожидаемо, что резонансные высказывания попали в тренды YouTube. На YouTube-канале СТВ, например, число просмотров достигло 100 тысяч.

«Большой разговор с Президентом» в самый пик смотрел каждый третий телезритель-4

«Большой разговор с Президентом» собрал почти три сотни представителей общественности и журналистов из 12 стран мира. Прямую трансляцию вели 18 медиаресурсов. Поэтому отклики и мнения о встрече приходят до сих пор. И не только от белорусов. Обращения аккумулируются в Администрации Президента.

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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