Украшения, гаджеты и сертификаты. Какие подарки выбирают белорусы для своих близких?

Какие подарки в топе в этом году, жива ли традиция есть майонезные салаты и жареную курицу в новогоднюю ночь и как похудеть за три дня до Нового года? Попробуем составить чек-лист важных дел и подойти к Новому году во всеоружии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Новый год – это тот самый день, когда хочется верить в чудеса и получать сюрпризы. По статистике, более 40 % белорусов предпочитают покупать подарки в интернете. Самым популярным подарком в прошлом были гаджеты и смарттехника: часы, фитнес-браслеты, смартфоны, роботы-пылесосы. Тем не менее 48 % женщин хотят получать украшения, а 33 % мужчин хотят увидеть под елкой подарочные сертификаты.
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