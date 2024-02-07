Чем больше новых задач – тем лучше. Эти полезные привычки не дают мозгу стареть

Он всегда активен, даже во время сна. Более 70 тысяч мыслей ежедневно генерирует наш мозг. От его производительности зависит уровень интеллекта, творчества и память. Особое внимание на «прокачку» когнитивных способностей стали обращать после первых волн пандемии коронавируса, когда выяснилось, что инфекция снижает умственную активность.

Маргарита Григорян, клинический психолог, психосоматолог:

Активнее всего когнитивные способности формируются еще в детстве. Но это не приговор для взрослых людей, потому что исследования показали, что развитие когнитивных способностей возможно с регулярными тренировками. И постоянно практикуясь, можно сильно развить определенные, соответствующие участки и области нашего мозга.

Чтобы развить нейропластичность, в повседневную рутину можно вплести полезные привычки, которые сформируют новый нейронные связи. К примеру: время от времени меняйте маршрут от работы до дома, ешьте левой рукой вместо правой и наоборот или окружите себя непривычными запахами, пробуйте новые блюда и приправы. Чем больше непривычных задач – тем лучше.