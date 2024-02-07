«Форма работы в найме». Почему не стоит путать фриланс и удалёнку?

Журналисты, программисты, переводчики, дизайнеры, фотографы – фриланс действительно стал стилем жизни людей совершенно разных профессий. Многие все чаще отказываются от стабильной офисной работы и отдают предпочтение свободному плаванию. О том, почему люди выбирают фриланс и сколько можно зарабатывать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Харькович, владелец HR-агентства и бизнес-клуба:

В первую очередь хотелось бы развести понятия – фриланс и удаленка. Потому что это абсолютно два разных понятия. Если мы говорим про удаленку, то тогда ее уместнее сравнивать с офисной работой. То есть мы понимаем, что это форма работы в найме. Просто говоря, ты работаешь в офисе на полной занятости либо на такой же полной занятости, но на удаленке можешь работать. При этом кто-то, так как наш закон теперь позволяет частично переводить на удаленку специалистов, которые работают, является штатным сотрудником – вопросов нет. Удаленка – это работа в найме, при этом форма занятости в офисе либо не в офисе.

Касаясь фриланса, мы уже говорим о микропредпринимателях, как я называю их. Это люди, которые выбирают больше свободу, вольный стиль по части своей работы. Они могут работать на несколько работодателей, иметь свою форму занятости: как ИП, самозанятый, ремесленник. Множество форм проявления, как это юридически оформляется. Соответственно, фрилансер – это тот, кто понимает, что он больше может дать не только одному своему работодателю, но может взять несколько вариантов работ.