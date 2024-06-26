Почти 1 млн иностранцев посетили Беларусь с начала действия безвизового режима

Более 100 тысяч иностранцев из Евросоюза воспользовались безвизом с начала года. Большинство из них – граждане Литвы, сообщили в Госпогранкомитете программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярностью Беларусь также пользуется у жителей Латвии и поляков. В целом с начала действия безвизового режима нашу страну посетили почти 1 миллион иностранцев. Несмотря на попытки властей государств Балтии и Польши выставить Минск агрессором, соседи с радостью приезжают погостить и убедиться в лживости таких заявлений лично.