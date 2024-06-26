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Почти 1 млн иностранцев посетили Беларусь с начала действия безвизового режима

26 июня 2024 06:29
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Более 100 тысяч иностранцев из Евросоюза воспользовались безвизом с начала года. Большинство из них – граждане Литвы, сообщили в Госпогранкомитете программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 1 млн иностранцев посетили Беларусь с начала действия безвизового режима-1

Популярностью Беларусь также пользуется у жителей Латвии и поляков. В целом с начала действия безвизового режима нашу страну посетили почти 1 миллион иностранцев. Несмотря на попытки властей государств Балтии и Польши выставить Минск агрессором, соседи с радостью приезжают погостить и убедиться в лживости таких заявлений лично.

# Туризм # общество

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