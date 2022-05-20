Йога как философия жизни. Почему стояние на гвоздях лечит и меняет сознание?

Йога – это отличный способ отвлечься от проблем и избавиться от ненужных мыслей. Она помогает познать себя. Но не всегда на первом занятии все просто и понятно. Что же такое йога и чем она полезна, попробуем разобраться.

Константин Лермонтов, учитель, проводник на гвозди:

Есть такое понятие, как раджа-йога, классическая йога. Почему Раджа? Это «царь» на санскрите, это царская йога. Но не для высшего сословия йога, а для ума. Почему тогда царская? Потому что в замке нашего сознания находится царь. Как и в любой духовной практике, в йоге есть ограничения, которые могут быть схожи со всеми другими заветами: отказ от насилия, воровства, обмана, привязанности и страстей. Говоря о предписаниях, стоит выделить чистоту, принятие, дисциплину и посвящение себя высшим ценностям.

Виктория Ислевская, йога-практик:

Занимаюсь йогой я около 2 лет, в различных направлениях: раджа-йога, хатха-йога и инь-йога. Йога для меня – это не только телесная практика на коврике, но и мой путь, философия моей жизни. Йогой я занимаюсь ежедневно, не только на коврике, но и в обычной жизни.

Константин Лермонтов:

По возрасту нет ограничений: йогой могут заниматься и беременные, и дети, и люди, которым за 90. Другое дело – есть ограничения по здоровью, заболевания, при которых это нежелательно, травмы. Тут нужно консультироваться с йога-терапевтом или вашим врачом. Если говорить о занятиях с учителем – это индивидуальный подход к каждому своему ученику, подбор асан в соответствии с состоянием. Не менее важным и интересным пунктом в контролировании своего сознания и избавления блоков в нем является практика гвоздестояния.

Константин Лермонтов:

Гвоздестояние – это такая практика акупунктурного массажа, одновременное нажатие на нервные окончания, которых на стопах более 70 тысяч. Нажимая на них, мы активируем иммунную систему, то есть это иммунный стимулятор. Активируются все защитные функции, поднимается температура, и это очень полезно для здоровья. Выделяется большое количество антител, лейкоцитов, которые перемещаются вместе с кровью в те части тела, которые отреагировали на нажатие как проблемные. И начинают их лечить. Эта практика интересна тем, что первые 15 минут практики – это сложное испытание для ума.