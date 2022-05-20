Малиновые серьги, браслет из жатого металла. Подбираем аксессуары для прогулки по городу

В очках лето сияет ультрафиолетом. Время собирать лучи и блистать. В этом нам помогут сочные аксессуары. Тренд на кислотные сумки и украшения взбодрит, как фруктовый смузи, добавит уверенности и притянет взгляды. Магнетизм.

Алла Юрчук, стилист: Чокеры, браслеты, крупный жатый металл надеваем поверх одежды, на плечо. Очки квадратной и прямоугольной формы, кошачий глаз. В стиле 1990-х а-ля «Матрица» также остаются с нами. Интересные модели оправ, цветное стекло, также бесцветная форма в тренде.

Срочно на маникюр. Дизайнеры пророчат славу кольцам, как в нулевых. Можно носить на всех пальцах по нескольку сразу, миксовать золото с серебром и бисером. Стиль «наив» – нотки детства со жвачкой бабл-гам, фенечками и неоновыми пластиковыми кольцами – метеорит. Фантазии в виде игрушечных подвесок дают пять. Без крутого ансамбля не обойтись.

Алла Юрчук:

Сумка-хобо стеганая, причем цепи на ней могут быть и покрупнее. Не стесняемся, носим вместе, миксуем. Стеганое не выходит из моды. С косухой – идеальный вариант. Стеганая модная сумочка, цепи, браслеты, сережки в классном оттенке молодой травы.

Африка на проводе. Массивные цепи ожили в красках. Тонкие чокеры из кристаллов и бисера носим сетами и расставляем акценты на лебединой шее. Палочкой-выручалочкой станет шелковый платок. Поверх шляпы вместо ремня, браслета, на сумку – стильных вариантов, как звезд на летнем небе. Поверх жакета – мамба итальяно.