Малиновые серьги, браслет из жатого металла. Подбираем аксессуары для прогулки по городу

В очках лето сияет ультрафиолетом. Время собирать лучи и блистать. В этом нам помогут сочные аксессуары. Тренд на кислотные сумки и украшения взбодрит, как фруктовый смузи, добавит уверенности и притянет взгляды. Магнетизм.
В очках лето сияет ультрафиолетом. Время собирать лучи и блистать. В этом нам помогут сочные аксессуары. Тренд на кислотные сумки и украшения взбодрит, как фруктовый смузи, добавит уверенности и притянет взгляды. Магнетизм.
Алла Юрчук, стилист:
Чокеры, браслеты, крупный жатый металл надеваем поверх одежды, на плечо. Очки квадратной и прямоугольной формы, кошачий глаз. В стиле 1990-х а-ля «Матрица» также остаются с нами. Интересные модели оправ, цветное стекло, также бесцветная форма в тренде.
Срочно на маникюр. Дизайнеры пророчат славу кольцам, как в нулевых. Можно носить на всех пальцах по нескольку сразу, миксовать золото с серебром и бисером. Стиль «наив» – нотки детства со жвачкой бабл-гам, фенечками и неоновыми пластиковыми кольцами – метеорит. Фантазии в виде игрушечных подвесок дают пять. Без крутого ансамбля не обойтись.
Алла Юрчук:
Сумка-хобо стеганая, причем цепи на ней могут быть и покрупнее. Не стесняемся, носим вместе, миксуем. Стеганое не выходит из моды. С косухой – идеальный вариант. Стеганая модная сумочка, цепи, браслеты, сережки в классном оттенке молодой травы.
Африка на проводе. Массивные цепи ожили в красках. Тонкие чокеры из кристаллов и бисера носим сетами и расставляем акценты на лебединой шее. Палочкой-выручалочкой станет шелковый платок. Поверх шляпы вместо ремня, браслета, на сумку – стильных вариантов, как звезд на летнем небе. Поверх жакета – мамба итальяно.
Алла Юрчук:
Две сумки сразу и таблетку от жадности этим летом, пожалуйста, нам. Добавляем маленькую сумочку, меняем ремешок, можно добавить более яркий. Помпоны и различные аксессуары обновляйте, у вас получается другая сумочка. Один из горячих трендов – это бандана. Если у вас пышные локоны, всегда смотрится очень изысканно и элегантно, модно, современно. У нас получается трендовый образ, и вы к пляжу готовы. Так можно прогуливаться и в городе, в парке.
Не надо стесняться. Добавляйте огонька яркой обувью и носочками. Получайте удовольствие от каждого летнего денечка и создавайте свой микроклимат.
Алла Юрчук:
Это может быть обычный джемпер в крупную полоску, накинув на плечи который этим летом вам всегда пригодится, учитывая наши климатические условия. В первом образе была ярко-малиновая полоска, асимметричные серьги, которые тоже в тренде.
В следующей модной серии – мастер-класс, как собрать волосы в жару и быть леди в раскаленном городе.
Алла Юрчук:
Косу подвязываешь, получается французский шик.