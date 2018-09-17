«Молодёжь не хочет проезд оплачивать, стараются от нас убежать»: охотились с контролёрами на «зайцев»
Новости Беларуси. Любители халявы, ловцы удачи или просто – безбилетники. Они разжигают конфликты, провоцируют драки. Для них не существует преград, ведь желание сэкономить – превыше всего.
Очередной конфликт развернулся неделю назад на диспетчерской станции «Восточная».
«Перелом был, синяки на лице, люди кусаются очень часто». Контролеры говорят о своей работе и психологии «зайцев»
Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:
При осуществлении контрольных проверок, были выявлены безбилетные пассажиры. Двое не пожелали быть привлечёнными к административной ответственности. Им удалось взломать средние двери автобуса. При открытии средней двери, они её повредили.Остановить беспредел решил водитель автобуса, но безбилетники оттолкнули мужчину и скрылись с места преступления.
Юрий Давидович:
Это порча имущества государственного предприятия, поэтому
будут проводиться следственные действия.
Отмахиваться от штрафов и ответственности некоторые безбилетные готовы всеми подручными средствами. Порой, в ход идут тяжёлые предметы и даже перцовые баллончики. За последние полгода сотрудники «Минсктранса» выявили около 50 тысяч безбилетных граждан. Сегодня на «зайцев» охотятся около 200 контролеров. Лариса Якубович и Анна Арлова – контролёры с двадцатилетним стажем. За 20 лет чего только не повидали. По их словам, люди часто врут и спорят,
но иногда можно понять и простить.
Лариса Якубович и Анна Арлова, контролёры пассажирского транспорта:
Стараемся не конфликтовать, входить в положение пассажиров. Молодёжь у нас не хочет проезд оплачивать, стараются от нас убежать.
Женщины уверяют: «зайцев-пассажиров» могут определить сходу.
Проверим. Отправляемся с камерой на «охоту» вместе с контролёрами. И вот первый инцидент: при виде ревизоров половина пассажиров автобуса срываются с мест и бегут к выходу, чуть не сбив с ног нашего видеооператора. Подобные картины – привычное дело. Но задерживать таких «зайцев» контролёры не имеют права. В последние секунды вбегает девушка с маленьким ребёнком, проезжаем полпути, проезд молодая мама не оплачивает. Девушка неспешно подходит к водителю, что-то долго ищет в сумочке. На подъезде к остановочному пункту, забирает ребёнка и уже собирается выходить, по-прежнему проезд не оплатив.
Корреспондент СТВ и пассажирка:
– Оплатите, пожалуйста, проезд.
– Я сейчас куплю билет. Если это попадёт в телевизор, я вас засужу.
– Что вы сделаете?
– Ничего. Потом посмотрите…
Напоследок посыпались угрозы. Ведь лучшая защита – это нападение.
Контролёр пассажирского транспорта:
Войдя в транспорт, вы обязаны оплатить проезд. Поэтому, будьте любезны.
Наш следующий автобус подъезжает на конечную станцию, поэтому по сигналу контролёров водитель блокирует двери, кроме первой. К единственной открытой двери рванули безбилетники. Сработал эффект неожиданности.
Как говорится, не повезло.
В одном автобусе оказались сразу 3 «зайца».
Для того чтобы контролёр оформил штраф, безбилетный пассажир должен предоставить документ, удостоверяющий личность. Если такого документа на руках нет – ревизор вправе вызвать милицию. Сегодня все трое законопослушно предоставляют документы и оплачивают штраф на месте: 12 рублей 25 копеек.
Контролёр пассажирского транспорта:
Пассажирка оплатила штраф, выписываем квитанцию штрафную, составим постановление на квитанцию, что пассажир оплатил штраф.
Один – проспал, второй – спешил на работу. А третий… ещё не придумал. Кстати, в Бельгии, если пассажир попадается без билета дважды, то и его штраф возрастает в два раза. А немецких «зайцев» и вовсе могут привлечь к уголовной ответственности. В Беларуси же некоторые на оплату проезда жалеют, вот только, в конце концов, дорого дают за опыт и штраф. Ну а сколько стоит порядочность, каждый решает сам.