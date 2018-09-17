«Молодёжь не хочет проезд оплачивать, стараются от нас убежать»: охотились с контролёрами на «зайцев»

Новости Беларуси. Любители халявы, ловцы удачи или просто – безбилетники. Они разжигают конфликты, провоцируют драки. Для них не существует преград, ведь желание сэкономить – превыше всего.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»: При осуществлении контрольных проверок, были выявлены безбилетные пассажиры. Двое не пожелали быть привлечёнными к административной ответственности. Им удалось взломать средние двери автобуса. При открытии средней двери, они её повредили.Остановить беспредел решил водитель автобуса, но безбилетники оттолкнули мужчину и скрылись с места преступления.

но иногда можно понять и простить.

Отмахиваться от штрафов и ответственности некоторые безбилетные готовы всеми подручными средствами. Порой, в ход идут тяжёлые предметы и даже перцовые баллончики. За последние полгода сотрудники «Минсктранса» выявили около 50 тысяч безбилетных граждан. Сегодня на «зайцев» охотятся около 200 контролеров. Лариса Якубович и Анна Арлова – контролёры с двадцатилетним стажем. За 20 лет чего только не повидали. По их словам, люди часто врут и спорят,

Лариса Якубович и Анна Арлова, контролёры пассажирского транспорта:

Стараемся не конфликтовать, входить в положение пассажиров. Молодёжь у нас не хочет проезд оплачивать, стараются от нас убежать.

Женщины уверяют: «зайцев-пассажиров» могут определить сходу.

Проверим. Отправляемся с камерой на «охоту» вместе с контролёрами. И вот первый инцидент: при виде ревизоров половина пассажиров автобуса срываются с мест и бегут к выходу, чуть не сбив с ног нашего видеооператора. Подобные картины – привычное дело. Но задерживать таких «зайцев» контролёры не имеют права. В последние секунды вбегает девушка с маленьким ребёнком, проезжаем полпути, проезд молодая мама не оплачивает. Девушка неспешно подходит к водителю, что-то долго ищет в сумочке. На подъезде к остановочному пункту, забирает ребёнка и уже собирается выходить, по-прежнему проезд не оплатив.

Корреспондент СТВ и пассажирка:

– Оплатите, пожалуйста, проезд.

– Я сейчас куплю билет. Если это попадёт в телевизор, я вас засужу.

– Что вы сделаете?

– Ничего. Потом посмотрите…

Напоследок посыпались угрозы. Ведь лучшая защита – это нападение.

Контролёр пассажирского транспорта:

Войдя в транспорт, вы обязаны оплатить проезд. Поэтому, будьте любезны.

Наш следующий автобус подъезжает на конечную станцию, поэтому по сигналу контролёров водитель блокирует двери, кроме первой. К единственной открытой двери рванули безбилетники. Сработал эффект неожиданности.