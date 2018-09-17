Рабочая неделя пройдёт без дождей и будет до +28°C. На выходных похолодает

Новости Беларуси. Предстоящая рабочая неделя будет тёплой и в основном без дождей, но на выходных погода изменится.

Как сообщает Белгидромет, в начале недели ожидаются прохладные ночи, но во второй половине будет тепло и в тёмное время суток. Также синоптики прогнозируют, что на протяжении всей недели ночью и утром будет слабый туман.

18 сентября осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха составит +7… +13°C, местами будет холоднее – от +4°C до +6°C. Днём столбик термометра поднимется до +18… +23°C, по юго-западу – до +25°C.

19 сентября также будет без осадков. Ночью воздух остынет до +5… +12°C, днём нагреется до +21… +27°C.

На 20 сентября синоптики вновь не прогнозируют дожди. Ночью воздух охладится до +7… +14°C, днём потеплеет до +22… +28°C.

21 сентября пройдёт без осадков. Ночью температура понизится до +8… +15°C, на юго-восточных территориях будет ещё холоднее – от +5°C до +7°C. В светлое время суток температура повысится до +22… +28°C.

На выходных погода начнёт портиться.

22 сентября ночью по северо-западу, а днём на большей части республики пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается +10… +16°C, днём будет +15… +22°C, На юго-восточных территориях страны воздух нагреется до +23… +27°C.

23 сентября ночью местами, днём на большей части Беларуси ожидаются дожди. На некоторых территориях возможно усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью будет +7… +13°C, в отдельных районах прогнозируется +3… +6°C. Днём столбик термометра покажет +13… +18°C, по югу – до +20°C.