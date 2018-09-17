Минск полностью подготовят к отопительному сезону до 1 октября

Новости Беларуси. Эту дату оговорили 17 сентября на заседании в мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6500 домов уже получили паспорта готовности. Окончательные результаты проверят в ходе месяца наведения порядка, который тоже стартует с 1 октября. К борьбе со снегом и гололедом в 2018 году также подойдут во всеоружии.

Юрий Кукашук, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Будет проверена готовность снегоуборочной техники. Всего у нас по ЖЭУ их 53 единицы. Также имеется 186 договоров на привлеченную технику. Также ведутся работы по приобретению песчано-соляной смеси. Всего необходимо около 6600 тонн ее приобрести. В настоящее время около 185 тонн есть в наличии. В целом город готов к предстоящему отопительному сезону.

Отдельной темой для обсуждения в столичной мэрии стали прошедшие в Санкт-Петербурге Дни Минска. За неделю ярмарку белорусских товаров посетили более 40 тысяч человек. В рамках деловых визитов минская и питерская стороны нашли точки соприкосновения в сферах образования, здравоохранения, культуры и городского хозяйства.