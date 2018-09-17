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Минск полностью подготовят к отопительному сезону до 1 октября

17 сентября 2018 11:28
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Новости Беларуси. Эту дату оговорили 17 сентября на заседании в мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск полностью подготовят к отопительному сезону до 1 октября-1

6500 домов уже получили паспорта готовности. Окончательные результаты проверят в ходе месяца наведения порядка, который тоже стартует с 1 октября. К борьбе со снегом и гололедом в 2018 году также подойдут во всеоружии.

Минск полностью подготовят к отопительному сезону до 1 октября-4

Юрий Кукашук, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Будет проверена готовность снегоуборочной техники. Всего у нас по ЖЭУ их 53 единицы. Также имеется 186 договоров на привлеченную технику. Также ведутся работы по приобретению песчано-соляной смеси. Всего необходимо около 6600 тонн ее приобрести. В настоящее время около 185 тонн есть в наличии. В целом город готов к предстоящему отопительному сезону.

Минск полностью подготовят к отопительному сезону до 1 октября-7

Отдельной темой для обсуждения в столичной мэрии стали прошедшие в Санкт-Петербурге Дни Минска. За неделю ярмарку белорусских товаров посетили более 40 тысяч человек. В рамках деловых визитов минская и питерская стороны нашли точки соприкосновения в сферах образования, здравоохранения, культуры и городского хозяйства.

Минск полностью подготовят к отопительному сезону до 1 октября-10

А опыт России в подготовке и проведении недавнего Чемпионата мира по футболу поможет белорусской столице достойно принять вторые Европейские игры.

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?

# Коммунальное хозяйство # общество # Юрий Кукашук # Фотофакт

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