Увидеть город за 60 минут: в Кобрине разрабатывают веломаршрут для туристов

Новости Беларуси. Достойно принять иностранных гостей готовы не только в белорусской столице. Так, в Кобрине для туристов разрабатывают веломаршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорожная инфраструктура преображается на глазах. А крутить педали по исторической части города вскоре будут не только местные жители, но и гости. На велоэкскурсию отправился и корреспондет Петр Бутрим.

Галина Панюсько по родному Кобрину теперь передвигается только на велосипеде. С одной стороны полезно, с другой – удобно и на работу в больницу, и в гости к внукам. К новому образу жизни женщина пришла не случайно.

Галина Панюсько, жительница Кобрина:

Выложили эти тротуары боковые – совсем по-иному стало. Мы можем спокойно, свободно ездить здесь.

И так на протяжении 7,5 километров. Новый веломаршрут не только сэкономит время жителям районного центра, но и свяжет самые популярные достопримечательности: аквапарк, памятник основателям Кобрина, музей, монастырь XV века, набережную, сквер и другие красивые места.

Петр Бутрим, СТВ:

В Кобрине больше 200 историко-культурных ценностей. Насыщенная велоэкскурсия по одному из старейших городов Беларуси займет у туристов всего час или два. Тогда как обычный обход – не меньше пяти.

Поэтому такой мобильный способ изучать глубинку среди гостей становится все более популярным.

Любовь Красникова, директор туристического агентства:

Особенно в сезон, когда у нас туристы, отдыхающие приезжают сюда, часто у нас спрашивают прокат велосипедов. Для того, чтобы – если они один день в Кобрине – массово охватить все достопримечательности нашего города.

Очень даже правильно. Я так поняла, что все белорусы сидят на велосипеде.

Для удобства двухколесных во многих местах уже расширили тротуар и понизили бордюры. Лишних барьеров на пути теперь значительно меньше.

Анатолий Якимович, начальник дорожно-эксплуатационного участка:

Перепадов не должно быть вообще. Тротуар должен соединяться с проезжей частью в нулевых отметках. Для этого вынимается старый бортовой камень и закладывается новый, с новыми уклонами.

Уже готовы и очертания в виде разметки. Но работа над экологическим проектом в рамках инициативы «Соглашения мэров» продолжается.

Александр Мартынюк, заместитель председателя Кобринского райисполкома:

Будут установлены знаки, обозначающие велосипедную дорожку. Закуплены велопарковки по всему маршруту движения. Темные места на маршруте будут подсвечены дополнительными светодиодными прожекторами.