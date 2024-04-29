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Молодёжь Московского района посетила места воинской славы на патриотическом автопоезде

29 апреля 2024 18:18
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Молодежь Московского района посетила знаковые места и почтила память героев Великой Отечественной войны. Маршрут патриотического автопоезда пролегал от Кургана Славы до мемориального комплекса «Разгром», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Юноши и девушки возложили цветы к мемориалам, прошли митинги.

По местам воинской славы вместе с ними отправилась и наш корреспондент Дарья Авсюк.

Молодёжь Московского района посетила места воинской славы на патриотическом автопоезде-1

Организовать патриотический автопоезд – инициатива молодежи Московского района. Юноши и девушки собрались рано утром у районной администрации, чтобы отправиться по местам воинской славы.

Молодёжь Московского района посетила места воинской славы на патриотическом автопоезде-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
Первой точкой маршрута стал мемориальный комплекс «Курган Славы». Он расположен на месте ожесточенных боев, в ходе которых летом 1944 года Красная Армия разгромила 105-тысячную группировку гитлеровских войск. Это событие вошло в историю как «минский котел».

Молодёжь Московского района посетила места воинской славы на патриотическом автопоезде-7

На каждом мемориале небольшая экскурсия. Ребята вспомнили события тех далеких лет и возложили цветы к памятнику. К подножью монумента легли красные розы и гвоздики. Практически у каждого участника патриотического автопоезда есть своя семейная история, связанная с Великой Отечественной войной.

Молодёжь Московского района посетила места воинской славы на патриотическом автопоезде-10

Андрей Бабок, учащийся Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича:
У меня прадед дошел до Берлина, больше известий я не знаю. Это место, в котором можно прочувствовать всю тяжесть тех, кто сражался за нашу страну, за нашу независимость, за наше чистое небо над головой, мы должны помнить это и никогда не забывать.

Молодёжь Московского района посетила места воинской славы на патриотическом автопоезде-13

Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
Ветеранов все меньше и меньше с каждым годом становится, и мы как молодежь действительно это ценим, ценим их опыт, их вклад в наше мирное существование.

Подробности в сюжете.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Дарья Авсюк # Егор Никитин # Новости Минска и Минской области

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