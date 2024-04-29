Молодёжь Московского района посетила места воинской славы на патриотическом автопоезде

Молодежь Московского района посетила знаковые места и почтила память героев Великой Отечественной войны. Маршрут патриотического автопоезда пролегал от Кургана Славы до мемориального комплекса «Разгром», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Юноши и девушки возложили цветы к мемориалам, прошли митинги. По местам воинской славы вместе с ними отправилась и наш корреспондент Дарья Авсюк.

Организовать патриотический автопоезд – инициатива молодежи Московского района. Юноши и девушки собрались рано утром у районной администрации, чтобы отправиться по местам воинской славы.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Первой точкой маршрута стал мемориальный комплекс «Курган Славы». Он расположен на месте ожесточенных боев, в ходе которых летом 1944 года Красная Армия разгромила 105-тысячную группировку гитлеровских войск. Это событие вошло в историю как «минский котел».

На каждом мемориале небольшая экскурсия. Ребята вспомнили события тех далеких лет и возложили цветы к памятнику. К подножью монумента легли красные розы и гвоздики. Практически у каждого участника патриотического автопоезда есть своя семейная история, связанная с Великой Отечественной войной.

Андрей Бабок, учащийся Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича:

У меня прадед дошел до Берлина, больше известий я не знаю. Это место, в котором можно прочувствовать всю тяжесть тех, кто сражался за нашу страну, за нашу независимость, за наше чистое небо над головой, мы должны помнить это и никогда не забывать.