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Неделя нулевого травматизма проходит в Минской области

29 апреля 2024 18:14
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Здоровые и безопасные условия труда. Неделя нулевого травматизма проходит на предприятиях Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Неделя нулевого травматизма проходит в Минской области-1

В каждом районе организована специальная мобильная группа, посещая организации, специалисты напоминают о требованиях по охране труда, проверяют их соблюдения работниками. Так, в Копыльском районе на особом контроле – сельские хозяйства. Ведь именно здесь насчитывается более высокий уровень травматизма. Несчастные случаи чаще происходят при эксплуатации, обслуживании и ремонте производственного оборудования, машин и механизмов, а также при передвижении работников, в ДТП и наезде транспортных средств.

Неделя нулевого травматизма проходит в Минской области-4

Анжела Буняк, главный специалист отдела социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Копыльского райисполкома:
Открыли неделю мы проведением горячей линии. Куда работники могли обратиться за консультацией по вопросу соблюдения работодателями вопросов по охране труда. Усилен контроль со стороны службы охраны труда, нанимателей за проведением приборного контроля, инструктажей, проверки знаний работников и в общем проведений освидетельствований, выпуском техники на линии.

При выявлении нарушений, создающих угрозу жизни или здоровью работников, будет приостановлена эксплуатация оборудования, инструментов и транспортных средств до устранения нарушений.

# Правила безопасности # общество # Новости Минска и Минской области

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