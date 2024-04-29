Прямой эфир

Для субъектов среднего бизнеса расширят право на получение господдержки

29 апреля 2024 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обновленный закон по вопросам предпринимательской деятельности расширит право на получение господдержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только субъектам малого предпринимательства, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для субъектов среднего бизнеса расширят право на получение господдержки-1

В Минске зарегистрированы более 40 тысяч организаций и почти 69 тысяч ИП. Все они могут рассчитывать на финансовую, информационную и имущественную поддержку со стороны государства. Субсидии выделяют на конкурсной основе. Принимать участие могут субъекты хозяйствования, которые планируют реализовать инвестпроекты, направленные на расширение ассортимента товаров, выпуск экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, а также внедрение новых технологий.

Для субъектов среднего бизнеса расширят право на получение господдержки-4

Ольга Леошко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:
Помимо конкурсной поддержки есть господдержка для предприятий, которые участвуют в выставках и ярмарках как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом. В прошлом году господдержкой за счет средств бюджета Минска воспользовались 26 предприятий. Помимо финансовой поддержки в городе очень широко развита информационная поддержка и имущественная поддержка. Информационная – у нас информация размещена на бизнес-портале Минска. Важно, чтобы на одном ресурсе была размещена вся информация: начиная от регистрации и заканчивая получением каких-то помещений, льгот, преференций.

Для субъектов среднего бизнеса расширят право на получение господдержки-7

Начать бизнес или масштабировать свое дело в столице помогают 4 инкубатора и 18 центров поддержки. Их услугами в 2024 году уже воспользовались более 3 000 клиентов. Поддержка малого и среднего бизнеса оказывается в рамках госпрограммы на 2021-2025 годы.

# Бизнес в Беларуси # общество # Ольга Леошко

Другие новости рубрики

Все новости
Артём Цуран навестил участника Великой Отечественной накануне Дня Победы
29 апреля 2024 18:07

Артём Цуран навестил участника Великой Отечественной накануне Дня Победы

Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?
29 апреля 2024 18:05

Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?

Вторая жизнь для пострадавшего региона! В Брагинском районе открыли два новых МТК
29 апреля 2024 17:56

Вторая жизнь для пострадавшего региона! В Брагинском районе открыли два новых МТК

Что такое «сомнительные операции» и как контролируют перевод денег за границу? Рассказали эксперты
29 апреля 2024 17:51

Что такое «сомнительные операции» и как контролируют перевод денег за границу? Рассказали эксперты

«На кону безопасность нашей страны». Почему надо говорить о коррупционерах у власти – Вадим Боровик
29 апреля 2024 17:39

«На кону безопасность нашей страны». Почему надо говорить о коррупционерах у власти – Вадим Боровик

Разобщённость между консервативными силами не всегда является злом – политический аналитик
29 апреля 2024 17:37

Разобщённость между консервативными силами не всегда является злом – политический аналитик

Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?
29 апреля 2024 17:36

Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?

«Надеялись, что получится нас поставить на колени». Запад проигрывает идеологическую войну?
29 апреля 2024 17:35

«Надеялись, что получится нас поставить на колени». Запад проигрывает идеологическую войну?

Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК
29 апреля 2024 17:33

Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК

«Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться?
29 апреля 2024 17:17

«Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться?

В Генпрокуратуре озвучили количество коррупционных преступлений за год – их больше 1200
29 апреля 2024 17:15

В Генпрокуратуре озвучили количество коррупционных преступлений за год – их больше 1200

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях
29 апреля 2024 17:15

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях