Для субъектов среднего бизнеса расширят право на получение господдержки

Обновленный закон по вопросам предпринимательской деятельности расширит право на получение господдержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только субъектам малого предпринимательства, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске зарегистрированы более 40 тысяч организаций и почти 69 тысяч ИП. Все они могут рассчитывать на финансовую, информационную и имущественную поддержку со стороны государства. Субсидии выделяют на конкурсной основе. Принимать участие могут субъекты хозяйствования, которые планируют реализовать инвестпроекты, направленные на расширение ассортимента товаров, выпуск экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, а также внедрение новых технологий.

Ольга Леошко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:

Помимо конкурсной поддержки есть господдержка для предприятий, которые участвуют в выставках и ярмарках как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом. В прошлом году господдержкой за счет средств бюджета Минска воспользовались 26 предприятий. Помимо финансовой поддержки в городе очень широко развита информационная поддержка и имущественная поддержка. Информационная – у нас информация размещена на бизнес-портале Минска. Важно, чтобы на одном ресурсе была размещена вся информация: начиная от регистрации и заканчивая получением каких-то помещений, льгот, преференций.