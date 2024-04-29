Артём Цуран навестил участника Великой Отечественной накануне Дня Победы

Вместе с цветами и подарками ему вручили материальную помощь ко Дню Победы. Семену Ефремовичу 92 года. Прошел всю войну. Во время оккупации был узником Минского гетто, откуда ему чудом удалось спастись. После попал в партизанский отряд в Барановичском районе. День Победы встретил в Минске. Уже после войны почти всю жизнь трудился в строительных организациях. Женился, воспитал двоих сыновей. Сейчас живет один. Но его постоянно навещают родные, руководство района и молодежь.

Семен Тайновский, ветеран Великой Отечественной войны: Настолько! В те годы, бывало, пару человек придут, а сегодня так вообще столько народу пришло. Конечно, ценно это.

Леонид Тайновский: То, что у меня отец – участник войны, это почетно. Он всю жизнь работал, чтобы мы всю жизнь жили в достатке. Все, что возможно, он всю жизнь делал для нас, поэтому я очень горжусь своим отцом.

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:

Мы на протяжении всего года, это необязательно, что к 9 Мая, но мы наших уважаемых, дорогих ветеранов опекаем заботой и вниманием прежде всего, конечно, большинству из них нужна помощь в плане медицинском, материальном так точно. В канун 9 Мая производятся выплаты, и это еще один знак внимания.

В столице проживают 370 ветеранов. Все они охвачены заботой и вниманием. А в канун 9 Мая ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также люди, пострадавшие от ее последствий, получают материальную помощь. В преддверии 80-летия освобождения Беларуси размер выплаты значительно вырос – суммы увеличили почти вдвое. Ее размер варьируется от одной до четырех тысяч рублей.