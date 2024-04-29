Прямой эфир

Артём Цуран навестил участника Великой Отечественной накануне Дня Победы

29 апреля 2024 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В преддверии 9 Мая представители Мингорсовета и администрации Московского района торжественно поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Семена Тайновского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артём Цуран навестил участника Великой Отечественной накануне Дня Победы-1

Вместе с цветами и подарками ему вручили материальную помощь ко Дню Победы. Семену Ефремовичу 92 года. Прошел всю войну. Во время оккупации был узником Минского гетто, откуда ему чудом удалось спастись. После попал в партизанский отряд в Барановичском районе. День Победы встретил в Минске. Уже после войны почти всю жизнь трудился в строительных организациях. Женился, воспитал двоих сыновей. Сейчас живет один. Но его постоянно навещают родные, руководство района и молодежь.

Артём Цуран навестил участника Великой Отечественной накануне Дня Победы-4

Семен Тайновский, ветеран Великой Отечественной войны:
Настолько! В те годы, бывало, пару человек придут, а сегодня так вообще столько народу пришло. Конечно, ценно это.

Артём Цуран навестил участника Великой Отечественной накануне Дня Победы-7

Леонид Тайновский:
То, что у меня отец – участник войны, это почетно. Он всю жизнь работал, чтобы мы всю жизнь жили в достатке. Все, что возможно, он всю жизнь делал для нас, поэтому я очень горжусь своим отцом.

Артём Цуран навестил участника Великой Отечественной накануне Дня Победы-10

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:
Мы на протяжении всего года, это необязательно, что к 9 Мая, но мы наших уважаемых, дорогих ветеранов опекаем заботой и вниманием прежде всего, конечно, большинству из них нужна помощь в плане медицинском, материальном так точно. В канун 9 Мая производятся выплаты, и это еще один знак внимания.

В столице проживают 370 ветеранов. Все они охвачены заботой и вниманием. А в канун 9 Мая ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также люди, пострадавшие от ее последствий, получают материальную помощь. В преддверии 80-летия освобождения Беларуси размер выплаты значительно вырос – суммы увеличили почти вдвое. Ее размер варьируется от одной до четырех тысяч рублей.

# Ветеран войны # общество # Артем Цуран

Другие новости рубрики

Все новости
Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?
29 апреля 2024 18:05

Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?

Вторая жизнь для пострадавшего региона! В Брагинском районе открыли два новых МТК
29 апреля 2024 17:56

Вторая жизнь для пострадавшего региона! В Брагинском районе открыли два новых МТК

Что такое «сомнительные операции» и как контролируют перевод денег за границу? Рассказали эксперты
29 апреля 2024 17:51

Что такое «сомнительные операции» и как контролируют перевод денег за границу? Рассказали эксперты

«На кону безопасность нашей страны». Почему надо говорить о коррупционерах у власти – Вадим Боровик
29 апреля 2024 17:39

«На кону безопасность нашей страны». Почему надо говорить о коррупционерах у власти – Вадим Боровик

Разобщённость между консервативными силами не всегда является злом – политический аналитик
29 апреля 2024 17:37

Разобщённость между консервативными силами не всегда является злом – политический аналитик

Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?
29 апреля 2024 17:36

Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?

«Надеялись, что получится нас поставить на колени». Запад проигрывает идеологическую войну?
29 апреля 2024 17:35

«Надеялись, что получится нас поставить на колени». Запад проигрывает идеологическую войну?

Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК
29 апреля 2024 17:33

Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК

«Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться?
29 апреля 2024 17:17

«Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться?

В Генпрокуратуре озвучили количество коррупционных преступлений за год – их больше 1200
29 апреля 2024 17:15

В Генпрокуратуре озвучили количество коррупционных преступлений за год – их больше 1200

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях
29 апреля 2024 17:15

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях

Погранзаставе «Дивин» присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Лопатина – указ Президента
29 апреля 2024 17:10

Погранзаставе «Дивин» присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Лопатина – указ Президента