В Гомельской области работает уникальный музей, посвящённый вдовам ВОВ

Новости Беларуси. В память о подвиге вдов Великой Отечественной войны. В маленькой деревне на границе Гомельской и Могилевской областей работает уникальный музей, посвященный женщинам-труженицам, которые в одиночку растили детей. Экспозицию в почтовой глинке собрал бывший учитель истории Алексей Степаненко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Располагается музей в доме Марии Старовойтовой. Деревянную хатку женщина когда-то строила в одиночку. Война забрала мужа. Но у вдовы осталось четверо детей, ради которых нужно было быть сильной. Теперь портрет бывшей хозяйки висит в углу скромного жилища, а рядом фотографии ее сестер по несчастью. 10 лет назад этот ветхий дом в глуши хотели снести, но вмешался пенсионер-энтузиаст. Алексей Степаненко хорошо помнил трудолюбивую женщину, восхищался ее силой духа. Бывший учитель истории и краевед решил создать музей, чтобы почтить подвиг таких же героинь. Он собрал сведения о жизни 50 вдов. Семья Анны Кондюховой из Славгородского района передала в музей рушник.

Алексей Степаненко, житель деревни Почтовая Глинка:

43-й год. Ноябрь. Солдаты готовятся к форсированию реки Сож. Один солдат постучал: «Хозяюшка, покорми. И ноги замерзли. Может, есть какая-то тряпка?» А ничего нет. 8 детей после войны. Такой домик. Накормить, одеть, отправить в школу. Дети теряли сознание.