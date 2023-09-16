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До +23 и дождливо. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине сентября

16 сентября 2023 15:04
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Умеренно теплая погода обещает сохраниться, однако такая обстановка дополнится обилием дождей и грозами по большей части нашей страны, рассказали в программе «Плюс-минус».

До +23 и дождливо. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине сентября-1

Уже с начала недели погода в Беларуси ожидается облачная, но теплая. В некоторых регионах страны, по предварительным прогнозам синоптиков, стоит ожидать незначительные осадки. Атмосферное давление в пределах нормы: 745-747 мм ртутного столба. Температура воздуха от +19...+23 °C. Ветер слабый 2-4 м/с. Такая погода сохранится в стране до середины недели, затем очередной температурный спад будет спровоцирован уже существенными осадками по большей части республики. Температура воздуха в ночное время суток в среднем составит от +10...+13 °C. 

В Москве до +19°C, в Риме +32°C. О погоде в Европе на неделю с 18 по 24 сентября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

До +23 и дождливо. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине сентября-4

До +23 и дождливо. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине сентября-6

До +23 и дождливо. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине сентября-8

До +23 и дождливо. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине сентября-10

До +23 и дождливо. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине сентября-12

До +23 и дождливо. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине сентября-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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