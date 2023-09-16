До +23 и дождливо. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине сентября

Умеренно теплая погода обещает сохраниться, однако такая обстановка дополнится обилием дождей и грозами по большей части нашей страны, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Уже с начала недели погода в Беларуси ожидается облачная, но теплая. В некоторых регионах страны, по предварительным прогнозам синоптиков, стоит ожидать незначительные осадки. Атмосферное давление в пределах нормы: 745-747 мм ртутного столба. Температура воздуха от +19...+23 °C. Ветер слабый 2-4 м/с. Такая погода сохранится в стране до середины недели, затем очередной температурный спад будет спровоцирован уже существенными осадками по большей части республики. Температура воздуха в ночное время суток в среднем составит от +10...+13 °C.

В Москве до +19°C, в Риме +32°C. О погоде в Европе на неделю с 18 по 24 сентября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.