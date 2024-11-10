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Ничего не было, всё печатали на машинке. Как работала милиция при Советах

10 ноября 2024 11:38
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Они посвятили свою жизнь служению стране и ее народу. 10 ноября в Беларуси чествуют ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата знаковая. Этот день связан с рождением и становлением советской милиции. Всего в стране около 27 тысяч ветеранов, которые на протяжение долгих десятилетий ежедневно обеспечивали порядок и безопасность на наших улицах. 

О работе по призванию души и зову сердца материал Юлии Минич.

Ничего не было, всё печатали на машинке. Как работала милиция при Советах -2

От рядового сотрудника до начальника РУВД. Такой послужной список Владимира Леонтьевича Навичонка. Начало карьеры пришлось на 80-е и 90-е, когда стоять на страже порядка было не только трудно, но и опасно.

Ничего не было, всё печатали на машинке. Как работала милиция при Советах -4

Владимир Навичонок:
В то время в милицию брали только тех ребят, которые отслужили в Советской армии. Для меня это было ново. По воле судьбы попал во вневедомственную охрану Ленинского РУВД Минска милиционером. Тогда был дивизион охраны, так называлось подразделение. Взвод ночной милиции. Вот оттуда и началась моя служба в органах внутренних дел.

Ничего не было, всё печатали на машинке. Как работала милиция при Советах -6

Потом было Московское РУВД и должность участкового инспектора милиции. Прием граждан, предотвращение конфликтных ситуаций на улице, решение семейно-бытовых скандалов. Тогда в опорном пункте работало всего четыре человека. Но со всем справлялись на отлично. Даже без современной техники и коммуникаций подразделение работало оперативно.

Подробности в видеоматериале.

# Милиция Беларуси

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