Ничего не было, всё печатали на машинке. Как работала милиция при Советах
Они посвятили свою жизнь служению стране и ее народу. 10 ноября в Беларуси чествуют ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дата знаковая. Этот день связан с рождением и становлением советской милиции. Всего в стране около 27 тысяч ветеранов, которые на протяжение долгих десятилетий ежедневно обеспечивали порядок и безопасность на наших улицах.
О работе по призванию души и зову сердца материал Юлии Минич.
От рядового сотрудника до начальника РУВД. Такой послужной список Владимира Леонтьевича Навичонка. Начало карьеры пришлось на 80-е и 90-е, когда стоять на страже порядка было не только трудно, но и опасно.
Владимир Навичонок:
В то время в милицию брали только тех ребят, которые отслужили в Советской армии. Для меня это было ново. По воле судьбы попал во вневедомственную охрану Ленинского РУВД Минска милиционером. Тогда был дивизион охраны, так называлось подразделение. Взвод ночной милиции. Вот оттуда и началась моя служба в органах внутренних дел.
Потом было Московское РУВД и должность участкового инспектора милиции. Прием граждан, предотвращение конфликтных ситуаций на улице, решение семейно-бытовых скандалов. Тогда в опорном пункте работало всего четыре человека. Но со всем справлялись на отлично. Даже без современной техники и коммуникаций подразделение работало оперативно.
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