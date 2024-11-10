Ничего не было, всё печатали на машинке. Как работала милиция при Советах

Они посвятили свою жизнь служению стране и ее народу. 10 ноября в Беларуси чествуют ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата знаковая. Этот день связан с рождением и становлением советской милиции. Всего в стране около 27 тысяч ветеранов, которые на протяжение долгих десятилетий ежедневно обеспечивали порядок и безопасность на наших улицах.