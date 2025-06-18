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В Минске сократилось количество обращений к медикам по поводу укусов клещей

18 июня 2025 18:43
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В Минске сократилось количество обращений к медикам по поводу укусов клещей. По итогам первых пяти месяцев 2025 года число пострадавших уменьшилось более чем на 20 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске сократилось количество обращений к медикам по поводу укусов клещей-2

Тем не менее специалисты настоятельно рекомендуют быть бдительными при посещении зеленых массивов. Основная мера профилактики – это индивидуальная защита. Чтобы обезопасить себя, важно носить закрытую одежду, головной убор и использовать репелленты. Отметим, около 80 % случаев укусов клещей происходят за городом. 

Галина Млынарчик, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Проводятся химические обработки территорий. В Минске уже обработано около 400 гектаров, сюда входят и городские территории, и детские летние оздоровительные организации. Можно сдать клеща на исследование методом ПЦР на 4 вида инфекции.

Если укуса клеща все же не удалось избежать, необходимо обратиться к медикам. Вероятность инфекционных заболеваний снижается в разы, если помощь была оказана своевременно. Нельзя игнорировать и назначенный врачом препарат. Максимальный эффект от него – в первые 72 часа.

# Укусы клещей # Галина Млынарчик

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