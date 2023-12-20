Молодые парламентарии Минской области подвели итоги работы

Представители Молодежного парламента при Минском областном Совете депутатов в преддверии единого дня голосования проведут тематические встречи с учащимися колледжей и лицеев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Главной темой станет электоральный процесс.

О планах на ближайшее время и итогах работы говорили на заседании в Миноблисполкоме. Так, за 2023-й молодые парламентарии провели несколько сотен мероприятий различного уровня и реализовали ряд значимых инициатив. В их числе образовательный проект «Думай, действуй, созидай». К нему подключились 15 районов области. С учащимися и студентами говорили о целях устойчивого развития, проводили тематические квесты.

Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

В конце 2022 года мы также обозначили себе приоритеты. В целом мы их все практически выполнили. В первую очередь это взаимодействие с местными органами власти, чтобы наши молодые депутаты посещали приемы граждан, прямые телефонные линии, заседания районных и областных Советов депутатов. И тем самым напитывались, то бишь изучали общественно-политическое и социальное устройство нашей страны.