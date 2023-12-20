Современное оборудование и технологичные помещения для подготовки будущих спасателей. Новый учебный корпус открыли при Университете гражданской защиты МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это трехэтажный многофункциональный комплекс площадью 2 000 квадратных метров. Здесь есть центр водолазной подготовки, тренировочные залы для ликвидации чрезвычайных ситуаций на электромобилях, а также площадка промышленного альпинизма. Все, чтобы курсанты могли отрабатывать элементы аварийно-спасательных работ в условиях, максимально приближенных к реальным.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Он позволит достаточно активно готовить наших спасателей в деле спасения человеческих жизней на воде. Сама личная подготовка спасателей, связанная с плаванием, с оказанием определенных услуг людям, которые попали в беду, в том числе многофункциональный корпус позволит работать в условиях необходимости такого способа спасения людей, как альпинистская подготовка, в том числе борцовский комплекс. Все это послужит хорошим отправным моментом, связанным с подготовкой белорусских спасателей.