Азарёнок о КГБ: «Они противостоят отбросам, но сами остаются кристально чисты»

Дню сотрудника органов государственной безопасности посвящена сегодня, 20 декабря, авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

«Я люблю КГБ». Я хочу произнести это в полный голос. Пока гниль и дрянь чего-то стесняется, а стесняется, потому что в тайне боится, потому что знает их хлипкая душонка, что не чисты они перед Родиной – я пропою оду КГБ. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Общество – то, что Пушкин называл чернь, жадно, тупо, беспринципно. Они хотят хорошей жизни, хотят жрать и спать. Оно хочет обжирать народ. Оно хочет отдать его на заклание международному жрачному Вавилону за понюх табаку. Оно медузоподобно. Оно расплывается, растекается, разливается, как высохший холодец на столе. Мерзко. Но страна, держава, сильна организацией. И в центре организации – орден. Это люди, которые предельно верны лидеру. Которые просыпаются до зари, а спать им не положено. Это люди, которые смотрят в харю опасности, жестокости, смерти холодно и почти отстранено. И увлажняются их глаза только при звуке державного гимна.

Григорий Азаренок:

Это люди, которые не просят внимания и наград. Они не рассказывают о своих подвигах, они в тени. О них никто не знает. Но посмотрите в окно. Люди бегают за своим благополучием, подарочками только потому, что вы удерживаете катаклизмы и зло, которые уничтожит все общество «ням-ням». Вы – отгоняете волков. Душите их. Вы – добрые пастыри. Это люди, которые опускаются в самые глубины человеческого порока. Они работают со всеми смертными грехами: с блудом, жадностью, тщеславием, гордыней, баблофилией, взятколюбием, извращениями, они противостоят отбросам, но сами остаются кристально чисты, потому что в душе их стержень – Родина. Они знают все про всех, но добро улыбаются в надежде, что мы исправимся. Они – ангелы хранители державы. Они – щит и меч. Они – КГБ.