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Из лаборатории в США исчезла пробирка с опасным вирусом

26 марта 2013 09:03
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Новости США. Небольшая пластиковая пробирка с вирусом исчезла из научно-исследовательской лаборатории в городе Галвестон штата Техас. Она хранилась в морозильной камере под замком. О пропаже стало известно в понедельник, во время плановой инвентаризации.

Как сообщают информагентства, вирус может быть потенциально использован как средство биологического терроризма. По словам директора лаборатории Скотта Уивера, проверка систем безопасности показала, что какого-либо несанкционированного доступа в лабораторию не было. Есть предположение, что вирус был не похищен, а уничтожен в самой лаборатории.

# общество # Вирусные заболевания

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