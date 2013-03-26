Из лаборатории в США исчезла пробирка с опасным вирусом

Новости США. Небольшая пластиковая пробирка с вирусом исчезла из научно-исследовательской лаборатории в городе Галвестон штата Техас. Она хранилась в морозильной камере под замком. О пропаже стало известно в понедельник, во время плановой инвентаризации.

Как сообщают информагентства, вирус может быть потенциально использован как средство биологического терроризма. По словам директора лаборатории Скотта Уивера, проверка систем безопасности показала, что какого-либо несанкционированного доступа в лабораторию не было. Есть предположение, что вирус был не похищен, а уничтожен в самой лаборатории.