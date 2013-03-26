Минские инвалиды-колясочники смогут бесплатно научиться танцевать

Новости Беларуси. Уникальная группа открыта в Центре социального обслуживания населения Московского района. Детей с ограниченными возможностями там обучают танцам на колясках.

Бесплатные занятия проводят с юными посетителями и их родителями профессиональные спортсмены. На уроки танцев специалисты центра приглашают всех желающих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Харевич, специалист по социальной работе Территориального центра социального обслуживания населения Московского района:

Занимаются они спортом паралимпийским, и это направлено на то, чтобы улучшилось их эмоциональное состояние, чтобы они поверили в свои силы и имели успех.

Елена Серкульская, мастер спорта по спортивным танцам на колясках:

Сейчас наша задача вовлечь как можно большее количество детей в эту деятельность, поскольку спорт и физическая культура зачастую для людей с инвалидностью является прямой дорогой к воспитанию активной жизненной позиции, к тому, чтобы ребенок дальше смог учиться, работать, создавать семью.