Алексей Петренко, народный артист РСФСР, отмечает 75-летие

Новости России. Он блестяще играл как царственных особ, так и простых мужиков. Талантливому российскому актеру Алексею Петренко 26 марта 75 лет. С юбилеем народного артиста РСФСР поздравил президент Александр Лукашенко.

Мощная игра Петренко всегда восхищала зрителей. Режиссеры доверяли ему играть очень сложные роли, среди которых исторические личности Борис Годунов, Петр I, Распутин, Сталин. Широкую популярность принесли актеру фильмы «Король Лир», «Жестокий романс», «Беда», «Агония», «Сибирский цирюльник» и многие другие. Специально для него была написана заглавная роль в картине «Тарас Бульба».

За годы творческой карьеры Петренко снялся более чем в 50 картинах. Успешно он работал и во многих театрах, всегда вкладывая в работу всю душу. Талант актера не раз отмечался на отечественных и международных кинофестивалях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.